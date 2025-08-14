Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 40, Đường lái thiêu 01, Phường Lái Thiêu, Thuận An, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Đại diện MindX tiếp đón và hỗ trợ phụ huynh, học viên trong việc tìm hiểu và lựa chọn khóa học phù hợp.
Tổ chức hoặc tham gia các buổi trải nghiệm học tập, thực hiện đánh giá đầu vào và đề xuất lộ trình học cá nhân hóa.
Chủ động liên hệ khách hàng tiềm năng, tư vấn về chương trình học và giá trị đào tạo mà MindX mang lại.
Thực hiện thủ tục đăng ký học, sắp xếp lớp, hướng dẫn thanh toán.
Chăm sóc học viên và phụ huynh trong suốt quá trình học nhằm khuyến khích gia hạn hoặc nâng cấp khóa học.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các tình huống phát sinh và góp ý nâng cao chất lượng dịch vụ.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 21 tuổi trở lên, tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học hoặc sinh viên năm cuối chờ bằng.
Có tối thiểu 2 tháng kinh nghiệm trong tư vấn, telesales hoặc chăm sóc khách hàng.
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe, tác phong nhanh nhẹn.
Có khả năng làm việc nhóm và quản lý công việc độc lập.
Sử dụng laptop cá nhân phục vụ công việc.
Ưu tiên ứng viên có thể làm việc theo ca và cuối tuần, được nghỉ bù theo quy định.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập gồm lương cơ bản, thưởng hiệu suất và thưởng KPI từ bảy đến hai mươi triệu đồng hoặc cao hơn theo năng lực.
Xét tăng lương hai lần mỗi năm dựa trên kết quả làm việc.
Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sau giai đoạn thử việc.
Nghỉ phép năm, nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước.
Hỗ trợ gửi xe, trợ cấp bữa ăn.
Sử dụng miễn phí không gian làm việc chung, ưu đãi học phí cho nhân viên và người thân.
Tham gia các hoạt động nội bộ, team building, du lịch và sự kiện công ty.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa 29T1 Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

