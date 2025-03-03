Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY Fengyang Steel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 146 - 148 Cộng Hòa, Phường 12, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại để tăng doanh số bán hàng.

- Thực hiện các cuộc gọi điện thoại, gặp gỡ trực tiếp và gửi email để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng.

- Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả.

- Lập kế hoạch và báo cáo doanh số bán hàng hàng tháng, theo dõi tiến độ và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

- Tham gia vào các sự kiện, hội thảo và triển lãm để quảng bá thương hiệu và mở rộng mạng lưới khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG YÊU CẦU kinh nghiệm;

KHÔNG YÊU CẦU ngoại ngữ, biết ngoại ngữ là ưu thế ( tiếng Anh hoặc Trung cơ bản)

Trình độ Trung cấp trở lên

Tin học văn phòng Cơ bản

Kỹ năng giao tiếp linh hoạt và thương lượng tốt, Kỹ năng phân tích tốt, Ham học hỏi, có chí cầu tiến, Nhiệt huyết và luôn tạo động lực bản thân

Tại Công TY Fengyang Steel Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng + hoa hồng

Lương thưởng cuối năm, xét tăng lương

Nhân sự sẽ được đào tạo, làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Chế độ ngày phép, thưởng lễ Tết, BHXH, thai sản, ... theo quy định

Có cơ hội được giao lưu học hỏi với các chi nhánh khác của công ty tại: Thượng Hải, Tô Châu, Hàn Quốc, Thái Lan, Pakistan,... Trang bị laptop và các tiện ích tại văn phòng làm việc.

Du lịch hàng năm (ngày 01-07 tháng 10)

Nghỉ (có thưởng ngày lễ) tất cả các ngày lễ theo quy định Nhà nước, riêng tết Nguyên Đán nghỉ theo tổng công ty ở TQ từ 13-18 ngày ( có lương)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY Fengyang Steel

