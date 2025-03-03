Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY Fengyang Steel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY Fengyang Steel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Công TY Fengyang Steel
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/04/2025
Công TY Fengyang Steel

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công TY Fengyang Steel

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 146

- 148 Cộng Hòa, Phường 12, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại để tăng doanh số bán hàng.
- Thực hiện các cuộc gọi điện thoại, gặp gỡ trực tiếp và gửi email để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng.
- Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả.
- Lập kế hoạch và báo cáo doanh số bán hàng hàng tháng, theo dõi tiến độ và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.
- Tham gia vào các sự kiện, hội thảo và triển lãm để quảng bá thương hiệu và mở rộng mạng lưới khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG YÊU CẦU kinh nghiệm;
KHÔNG YÊU CẦU kinh nghiệm
KHÔNG YÊU CẦU ngoại ngữ, biết ngoại ngữ là ưu thế ( tiếng Anh hoặc Trung cơ bản)
KHÔNG YÊU CẦU ngoại ngữ,
Trình độ Trung cấp trở lên
Tin học văn phòng Cơ bản
Kỹ năng giao tiếp linh hoạt và thương lượng tốt, Kỹ năng phân tích tốt, Ham học hỏi, có chí cầu tiến, Nhiệt huyết và luôn tạo động lực bản thân

Tại Công TY Fengyang Steel Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng + hoa hồng
Lương thưởng cuối năm, xét tăng lương
Nhân sự sẽ được đào tạo, làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Chế độ ngày phép, thưởng lễ Tết, BHXH, thai sản, ... theo quy định
Có cơ hội được giao lưu học hỏi với các chi nhánh khác của công ty tại: Thượng Hải, Tô Châu, Hàn Quốc, Thái Lan, Pakistan,... Trang bị laptop và các tiện ích tại văn phòng làm việc.
Du lịch hàng năm (ngày 01-07 tháng 10)
Nghỉ (có thưởng ngày lễ) tất cả các ngày lễ theo quy định Nhà nước, riêng tết Nguyên Đán nghỉ theo tổng công ty ở TQ từ 13-18 ngày ( có lương)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY Fengyang Steel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công TY Fengyang Steel

Công TY Fengyang Steel

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 146-148 CỘNG HÒA, TÂN BÌNH, TPHCM

