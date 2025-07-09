Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ IN ẤN BAO BÌ ĐỨC AN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, Số nhà 32b, Ngõ 3, Hữu Lê, Hữu Hòa, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

- Tìm kiếm khách hàng mới .

- Chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng mối quan hệ.

- Tìm hiểu nhu cầu, tư vấn giới thiệu sản phẩm, dịch vụ.

- Báo giá, lên đơn hàng và theo dõi tiến độ đơn hàng.

- Theo dõi và nhắc nhở, thu hồi công nợ.

- Báo cáo hoạt động kinh doanh cho quản lý.

- Nhanh nhẹn , linh hoạt

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, chăm chỉ, nhanh nhẹn

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bao bì, in ấn hoặc đã làm về sales

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ IN ẤN BAO BÌ ĐỨC AN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo nếu không có kinh nhiệm.

- Ưu tiên sinh viên mới ra trường thích và đam mê kinh doanh.

Thu nhập:

- Từ 7 – 20 triệu/tháng (lương cứng + % hoa hồng + thưởng KPI)

- Được đào tạo, hỗ trợ phát triển kỹ năng kinh doanh nếu chưa biết.

- Thưởng lễ tết ,Đóng Bảo hiểm xã hội

- Nghỉ ngày lễ và tết , nghỉ chủ nhật ,

- Du lịch cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ IN ẤN BAO BÌ ĐỨC AN PHÁT

