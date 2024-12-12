Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH LUXUHE làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - HD.100 Vinhomes Marina, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Livestream giới thiệu sản phẩm, nhãn hàng, tính năng sản phẩm, giá bán, chương trình khuyến mãi và những thông tin liên quan đến sản phẩm, thương hiệu qua hình thức nói chuyện trong livestream (có thể xuất hiện trước ống kinh hoặc không).

- Điều phối chương trình, giá sale trong mỗi phiên live.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ngoại hình tốt, tay thon đẹp, da trắng.

- Có giọng nói khỏe, nội lực tốt, phát âm chuẩn, không sai chính tả hoặc nói giọng mang đặc trưng vùng miền.

- Có khả năng nắm bắt các xu hướng trên mạng xã hội.

- Có tinh thần cầu tiến, trách nhiệm, chủ động, học hỏi và đổi mới theo xu hướng.

- Có khả năng ứng biến linh hoạt theo tình huống.

- Có khả năng hoạt ngôn, tương tác với người xem và sản phẩm.

Tại Công ty TNHH LUXUHE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực nếu làm tốt đc sẽ được thưởng thêm. Tối thiểu 7tr/ tháng.

- Có thưởng theo doanh thu/doanh số.

- Sau 3 tháng nếu làm tốt sẽ được đóng BHXH và hưởng theo chế độ của công ty.

- Môi trường trẻ, năng động sẵn sàng cho bạn thể hiện năng lực trong các campaign.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH LUXUHE

