Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH LUXUHE làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH LUXUHE
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng:
- HD.100 Vinhomes Marina, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng, Quận Lê Chân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
- Livestream giới thiệu sản phẩm, nhãn hàng, tính năng sản phẩm, giá bán, chương trình khuyến mãi và những thông tin liên quan đến sản phẩm, thương hiệu qua hình thức nói chuyện trong livestream (có thể xuất hiện trước ống kinh hoặc không).
- Điều phối chương trình, giá sale trong mỗi phiên live.
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ngoại hình tốt, tay thon đẹp, da trắng.
- Có giọng nói khỏe, nội lực tốt, phát âm chuẩn, không sai chính tả hoặc nói giọng mang đặc trưng vùng miền.
- Có khả năng nắm bắt các xu hướng trên mạng xã hội.
- Có tinh thần cầu tiến, trách nhiệm, chủ động, học hỏi và đổi mới theo xu hướng.
- Có khả năng ứng biến linh hoạt theo tình huống.
- Có khả năng hoạt ngôn, tương tác với người xem và sản phẩm.
Tại Công ty TNHH LUXUHE Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận theo năng lực nếu làm tốt đc sẽ được thưởng thêm. Tối thiểu 7tr/ tháng.
- Có thưởng theo doanh thu/doanh số.
- Sau 3 tháng nếu làm tốt sẽ được đóng BHXH và hưởng theo chế độ của công ty.
- Môi trường trẻ, năng động sẵn sàng cho bạn thể hiện năng lực trong các campaign.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH LUXUHE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
