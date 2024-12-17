Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Tâm Minh Ngọc làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Tâm Minh Ngọc
Mức lương
6 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng:
- 86 Quán nam, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng, Quận Lê Chân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 25 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
- Chịu trách nhiệm về doanh số từ thấp đến cao theo thời gian
Với Mức Lương 6 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ, 22-30 tuổi
- Có kinh nghiệm về bán hàng, sale hoặc các công việc liên quan đến kinh doanh
- Hoạt ngôn, hướng ngoại, giao tiếp tốt
- Có kinh nghiệm về bán hàng, sale hoặc các công việc liên quan đến kinh doanh
- Hoạt ngôn, hướng ngoại, giao tiếp tốt
Tại Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Tâm Minh Ngọc Thì Được Hưởng Những Gì
- Đóng BHXH và nghỉ Lễ Tết theo quy định
- Môi trường làm việc siêu thân thiện, trẻ trung
- ĐƯỢC ĐÀO TẠO
- Du lịch, teambuilding
- Môi trường làm việc siêu thân thiện, trẻ trung
- ĐƯỢC ĐÀO TẠO
- Du lịch, teambuilding
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Tâm Minh Ngọc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI