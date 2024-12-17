Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Tâm Minh Ngọc làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 25 Triệu

Mức lương 6 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - 86 Quán nam, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 25 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

- Chịu trách nhiệm về doanh số từ thấp đến cao theo thời gian

Với Mức Lương 6 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, 22-30 tuổi

- Có kinh nghiệm về bán hàng, sale hoặc các công việc liên quan đến kinh doanh

- Hoạt ngôn, hướng ngoại, giao tiếp tốt

Tại Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Tâm Minh Ngọc Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH và nghỉ Lễ Tết theo quy định

- Môi trường làm việc siêu thân thiện, trẻ trung

- ĐƯỢC ĐÀO TẠO

- Du lịch, teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Tâm Minh Ngọc

