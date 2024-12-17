Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Tâm Minh Ngọc làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Tâm Minh Ngọc
Mức lương
7 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng:
- 86 Quán nam, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng, Quận Lê Chân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 25 Triệu
- Tư vấn các khóa học (Toán tư duy hoặc tiếng Anh) cho trẻ trong độ tuổi từ 4-12 tuổi
- Chăm sóc khách hàng cũ và khách hàng mới theo định kỳ
- Hỗ trợ 1 số sự kiện của trung tâm
Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ, 22-30 tuổi
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, hướng ngoại, giao tiếp tốt
- Yêu thích kinh doanh, có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng về sale, bán hàng, kinh doanh
Tại Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Tâm Minh Ngọc Thì Được Hưởng Những Gì
-Thu nhập: 7-25 triệu/tháng
- Đóng BHXH, nghỉ Lễ Tết theo quy định của Nhà nước
- Được đào tạo kĩ năng chuyên môn, nghiệp vụ để phát huy điểm mạnh của bản thân.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, hòa đồng
- Du lịch, teambuilding mỗi tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Tâm Minh Ngọc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
