Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Tâm Minh Ngọc làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 25 Triệu

Mức lương 7 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - 86 Quán nam, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 25 Triệu

- Tư vấn các khóa học (Toán tư duy hoặc tiếng Anh) cho trẻ trong độ tuổi từ 4-12 tuổi

- Chăm sóc khách hàng cũ và khách hàng mới theo định kỳ

- Hỗ trợ 1 số sự kiện của trung tâm

Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, 22-30 tuổi

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, hướng ngoại, giao tiếp tốt

- Yêu thích kinh doanh, có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng về sale, bán hàng, kinh doanh

Tại Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Tâm Minh Ngọc Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: 7-25 triệu/tháng

- Đóng BHXH, nghỉ Lễ Tết theo quy định của Nhà nước

- Được đào tạo kĩ năng chuyên môn, nghiệp vụ để phát huy điểm mạnh của bản thân.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, hòa đồng

- Du lịch, teambuilding mỗi tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Tâm Minh Ngọc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.