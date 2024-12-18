Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

- Thực hiện tư vấn các sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng tại quầy giao dịch

- Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng mới, chăm sóc khách hàng hiện hữu

- Thực hiện các thủ tục giao dịch tại quầy (chuyển tiền, nộp tiền mặt, mở tài khoản, mở thẻ,...), quản lý ấn chỉ, lưu trữ chứng từ giao dịch và hồ sơ khách hàng

- Xử lý hạch toán các nghiệp vụ giao dịch tại quầy đảm bảo tuân thủ các quy định của ngân hàng

- Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của khách hàng về các vấn phát sinh trong quá trình thực hiện công việc, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và hình ảnh thương hiệu.