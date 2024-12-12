Tuyển Nhân viên kinh doanh Global Logistics Service Co., Ltd làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm khách hàng mới, chào giá, tư vấn dịch vụ cho khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong nước

- Thực hiện kế hoạch kinh doanh

- Nghiên cứu thị trường

- Theo dõi, xử lý các công việc phát sinh khi giao dịch với khách hàng

- Phối hợp với các nhân viên nghiệp vụ, phòng ban có liên quan để hoàn tất công việc

- Thiết lập và duy trì quan hệ giữa công ty và khách hàng

- Báo cáo công việc cho cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH, CĐ các chuyên ngành

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu / Logistics là một lợi thế

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng (word, excel,...)

- Hoạt bát, chịu khó, ham học hỏi, siêng năng

- Tinh thần trách nhiệm, hòa nhã, phối hợp đội nhóm tốt

Tại Global Logistics Service Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận theo năng lực

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN,[protected info] quy định của nhà nớc

- Thưởng lương tháng 13

- Teambuilding, thưởng các ngày lễ trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Global Logistics Service Co., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.