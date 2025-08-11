Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Meracine làm việc tại Hải Phòng thu nhập 800 - 15 USD

Mức lương 800 - 15 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: quận Ngô Quyền, huyện Dương Kinh, huyện Kiến Thụy, huyện Cát Hải

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 800 - 15 USD

1. Phát triển bán hàng thuộc khu vực được giao.

2. Giới thiệu sản phẩm và các chương trình bán hàng, khuyến mãi, marketing đến khách hàng.

3. Thực hiện hoạt động bán hàng cùng với sự hỗ trợ của quản lý trực tiếp và bộ phận kinh doanh.

4. Chăm sóc mạng lưới khách hàng đã có của công ty và mở mới điểm bán.

5. Đóng góp ý kiến để xây dựng và phát triển chính sách về sản phẩm, bán hàng, chăm sóc khách hàng.

6. Thực hiện quy định của công ty về bán hàng.

Với Mức Lương 800 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/ Nữ

- Tuổi: dưới 35 tuổi

- Ưu tiên tốt nghiệp ngành dược.

- Yêu thích bán hàng và có kỹ năng bán hàng tốt.

- Chăm chỉ, trung thực, ham học hỏi.

- Không yêu cầu kinh nghiệm. Am hiểu địa bàn phụ trách, có quan hệ tốt với khách hàng là một lợi thế.

- Làm 1 job duy nhất tại công ty nếu trúng tuyển.

