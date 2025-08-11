Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Meracine làm việc tại Hải Phòng thu nhập 800 - 15 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Meracine
Mức lương
800 - 15 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: quận Ngô Quyền, huyện Dương Kinh, huyện Kiến Thụy, huyện Cát Hải
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 800 - 15 USD
1. Phát triển bán hàng thuộc khu vực được giao.
2. Giới thiệu sản phẩm và các chương trình bán hàng, khuyến mãi, marketing đến khách hàng.
3. Thực hiện hoạt động bán hàng cùng với sự hỗ trợ của quản lý trực tiếp và bộ phận kinh doanh.
4. Chăm sóc mạng lưới khách hàng đã có của công ty và mở mới điểm bán.
5. Đóng góp ý kiến để xây dựng và phát triển chính sách về sản phẩm, bán hàng, chăm sóc khách hàng.
6. Thực hiện quy định của công ty về bán hàng.
Với Mức Lương 800 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam/ Nữ
- Tuổi: dưới 35 tuổi
- Ưu tiên tốt nghiệp ngành dược.
- Yêu thích bán hàng và có kỹ năng bán hàng tốt.
- Chăm chỉ, trung thực, ham học hỏi.
- Không yêu cầu kinh nghiệm. Am hiểu địa bàn phụ trách, có quan hệ tốt với khách hàng là một lợi thế.
- Làm 1 job duy nhất tại công ty nếu trúng tuyển.
LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI DƯỢC PHẨM MERACINE
- Tuổi: dưới 35 tuổi
- Ưu tiên tốt nghiệp ngành dược.
- Yêu thích bán hàng và có kỹ năng bán hàng tốt.
- Chăm chỉ, trung thực, ham học hỏi.
- Không yêu cầu kinh nghiệm. Am hiểu địa bàn phụ trách, có quan hệ tốt với khách hàng là một lợi thế.
- Làm 1 job duy nhất tại công ty nếu trúng tuyển.
LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI DƯỢC PHẨM MERACINE
Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Meracine Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Meracine
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI