Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Truyền Thông & Dịch Vụ HT Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Truyền Thông & Dịch Vụ HT Global
Mức lương
7 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Lai Xá,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 30 Triệu
- Gọi điện hoặc nhắn tin chốt đơn với khách hàng.
- Tư vấn và giới thiệu sản phẩm, lên đơn cho khách hàng.
- Thực hiện các công việc cấp trên yêu cầu.
Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ từ trung cấp trở lên, có laptop cá nhân.
- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu (có kinh nghiệm càng tốt).
- Tạo điều kiện cho các bạn sinh viên thử sức
Tại Công Ty TNHH Truyền Thông & Dịch Vụ HT Global Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng + Thưởng doanh số không giới hạn.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp thân thiện.
- Được đào tạo các kỹ năng bán hàng và kiến thức sản phẩm miễn phí.
- Cơ hội thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Truyền Thông & Dịch Vụ HT Global
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
