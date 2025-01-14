Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Truyền Thông & Dịch Vụ HT Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

- Gọi điện hoặc nhắn tin chốt đơn với khách hàng.

- Tư vấn và giới thiệu sản phẩm, lên đơn cho khách hàng.

- Thực hiện các công việc cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ từ trung cấp trở lên, có laptop cá nhân.

- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu (có kinh nghiệm càng tốt).

- Tạo điều kiện cho các bạn sinh viên thử sức

Tại Công Ty TNHH Truyền Thông & Dịch Vụ HT Global Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + Thưởng doanh số không giới hạn.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp thân thiện.

- Được đào tạo các kỹ năng bán hàng và kiến thức sản phẩm miễn phí.

- Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Truyền Thông & Dịch Vụ HT Global

