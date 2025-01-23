Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ABO GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ABO GLOBAL
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Chung Cư CTM Tầng 4 căn 402 số 139 đường Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Lên kế hoạch mục tiêu cho đội nhóm.
Quản lý hiệu quả và xây dựng kế hoạch đào tạo thành viên trong team.
Lên kế hoạch và tối ưu kịch bản sale trên phần mềm pancake.
Nhận và xử lý Data mới hàng ngày từ bộ phận Marketing.
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm tới khách hàng và chốt đơn theo kịch bản có sẵn trên pancake.
Lập Báo cáo theo định kỳ.
Tiếp nhận công việc của cấp trên giao phó.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Có từ 6 tháng đến 1 năm KN ở vị trí Leader (TPCN/Mỹ Phẩm).
Chăm chỉ, kiên trì. Có kỹ năng, tư duy đào tạo thành viên trong team.
Ham học hỏi, cầu tiến.
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ABO GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 30 triệu VND
Lương cứng: 8 - 11 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Mức lương: 8-11tr + HH doanh số, thu nhập 15-30tr
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
Được đào tạo các kỹ năng cần thiết, Cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định nhà nước.
Du lịch hàng năm do công ty tổ chức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ABO GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
