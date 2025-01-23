Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Gico làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Gico
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa Nhà Generalexim, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hanoi, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Phụ trách bán sản phẩm hàng Nhật trên các nền tảng online của công ty dưới sự hỗ trợ và chỉ dẫn của Leader
Tư vấn sản phẩm và chăm sóc bán hàng với các khách hàng, CTV, đại lý bán online cùng đội nhóm
Kết hợp với team đề xuất các chương trình khuyến mãi kênh online, báo cáo các chương trình khuyến mãi theo tháng
Cập nhật, báo cáo kết quả doanh số hàng tuần/tháng với trưởng nhóm
Công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chỉ tuyển nữ, độ tuổi 22-30
Tác phong nhanh nhẹn, tự tin.
Khéo léo, tinh tế trong tương tác, xây dựng mối quan hệ, kiên nhẫn và bình tĩnh
Nhiệt huyết và mong muốn phát triển sự nghiệp lên leader sale trong tương lai
Sử dụng tốt tin học văn phòng word, excel
Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Gico Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng 8M + DS + Thưởng (UPTO 10 -15M++)
Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/lần
Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định nhà nước
Du lịch 2 lần/năm trong và ngoài nước, nhân viên xuất sắc 3 lần/năm
Quà sinh nhật, quà 8/3, 1/6, 20/10, trung thu, liên hoan các dịp lễ, tết
Được cung cấp thiết bị làm việc: máy tính, điện thoại
Thưởng Tết, thưởng nhân viên xuất sắc cuối năm,....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Gico
