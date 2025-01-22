Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương 5 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thưởng Lễ, tết, tháng lương thứ 13, sinh nhật, 8/3, 20/10, ....; Có xe đưa đón nhân viên khu vực nội thành Được hỗ trợ ăn trưa tại công ty., Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Phát triển kinh doanh, tư vấn kỹ thuật thị trường ở địa bàn được giao với các sản phẩm của công ty bao gồm vắc xin, thuốc và các chế phẩm dùng trong thú y, thủy sản.

Tùy vào nguyện vọng và địa bàn, ứng viên có thể theo hướng kinh doanh hướng đại lý, hoặc kinh doanh hướng trang trại.

Chăm sóc khách hàng (đại lý cấp 1, cấp 2, trang trại) sẵn có, tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.

Hỗ trợ kỹ thuật, mổ khám, tư vấn quy trình chăn nuôi, phòng trị bệnh, giới thiệu các sản phẩm của công ty cho các trang trại.

Tham gia, hỗ trợ tổ chức các buổi hội thảo kỹ thuật.

Các công việc khác: Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng chịu được áp lực cao và hoàn thành công việc đúng hạn.

Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt nội dung tốt.

Hiểu biết về kỹ thuật bán hàng, tiếp thị quảng cáo và các nền tảng mạng xã hội.

Tính cách vui vẻ hòa đồng; Tận tụy, lạc quan và chăm chỉ; Tính chân thực, nhanh nhẹn, chủ động tìm việc để làm, không ngại việc, sẵn sàng nhận thêm trách nhiệm để phát triển.

Tại Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương 5 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương 5

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin