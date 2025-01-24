Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sở Hữu Trí Tuệ Davilaw làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 58 Tố Hữu Trung Văn Nam Từ Liêm Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Bán các sản phẩm dịch vụ trong hệ sinh thái DVL ventures

Xây dựng dữ liệu khách hàng tương ứng với các dịch vụ công ty đang triển khai.

Chăm sóc khách hàng, thúc đẩy chốt hợp đồng khách hàng .

Lập kế hoạch và báo cáo thực hiện chỉ tiêu kinh doanh theo tuần/tháng của cá nhân.-

Theo dõi, đôn đốc thu hồi công nợ của khách hàng

Hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán hợp đồng với khách hàng theo đúng quy định hiện hành

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nam/ Nữ.

- Ngoại hình: ưa nhìn.

- Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 2 năm.

- Có kinh nghiệm về kinh doanh ngành hàng may mặc

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng B2B.

- Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, và có trách nhiệm với công việc được giao, mong muốn gắn bó lâu dài.

- Có khả năng giao tiếp, đàm phán, chốt sale với đối tác.

- Thành thạo tin học văn phòng: Power Point, word, excel…

Tại Công Ty Cổ Phần Sở Hữu Trí Tuệ Davilaw Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Sau quá trình thử việc, nhân viên được làm việc thoải mái online/offline. Không bó buộc giờ giấc, miễn hoàn thành kpi được giao

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ tết, nghỉ phép theo quy định của nhà nước

- Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty

- Thưởng tháng lương thứ 13, được thưởng các dịp lễ Tết

- Được tham gia các hoạt động du lịch, tham quan cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sở Hữu Trí Tuệ Davilaw

