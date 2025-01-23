Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Barun Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Barun Vina
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/02/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Barun Vina

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 15 triệu (GROSS) Thử việc trong 2 tháng, lương thử việc 85% mức lương của công việc. Quyền lợi

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước và công ty.

- Chế độ phép năm theo quy định của nhà nước và công ty.

- Quà thưởng các dịp lễ (Tết, sinh nhật, Quốc Khánh,...)

- Được cấp máy laptop, và các thiết bị khác phục vụ cho công việc.

- Được làm việc trong môi trường năng động, vui vẻ., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 15 Triệu

- Lên kế hoạch tìm kiếm khách hàng tham gia nhượng quyền thương hiệu.
- Tiếp nhận, tư vấn và hỗ trợ khách hàng
- Quản lý theo dõi thông tin khách hàng, thông báo cho quản lý về các vấn đề phản hồi của khách hàng phát sinh, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Làm báo cáo phân tích thị trường - triển khai kế hoạch kinh doanh
- Các yêu cầu khác của cấp trên khi cần.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 21-35.
- Có kinh nghiệm làm việc trong bộ phận kinh doanh là một lợi thế, sẽ được đào tạo trong quá trình làm việc.
- Chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu học hỏi, chủ động, có trách nhiệm với công việc.
- Có khả năng giao tiếp, tính tình vui vẻ, hòa đồng (vì thường xuyên gặp khách hàng).
- Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là excel và powerpoint
- Có thể đi công tác

Tại Công Ty Cổ Phần Barun Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Barun Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Barun Vina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: DP07, Khu biệt thự song lập Phú Long, Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Việt Nam

