Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP XNK Hóa Chất & Thiết Bị Kim Ngưu làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Số 50 Lý Thái Tổ, Quận Cái Răng, Cần Thơ - 41 Phố Trạm, Quận Long Biên, Hà Nội - Số 43, Đường số 19, TP Thủ Đức, TP HCM, Quận Cái Răng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên hệ khách hàng mới, tư vấn sản phẩm và bán hàng:

Liên hệ, làm quen với các khách hàng, tiếp cận các khách hàng được bàn giao.

Tư vấn các sản phẩm và dịch vụ đến khách hàng, chào hàng và bán hàng

Chuẩn bị hợp đồng và hồ sơ đặt hàng, đàm phán, kí kết các đơn đặt hàng:

Soạn thảo dự thảo hợp đồng với các điều khoản thỏa thuận với khách hang, theo chính sách bán hang của công ty.

Kí kết các hợp đồng đã được cấp trên phê duyệt, theo dõi hợp đồng.

Quản lý theo dõi các đơn hàng, phối hợp với các bộ phận có liên quan để đảm bảo đúng tiến độ giao hàng:

Theo dõi các đơn hàng theo hợp đồng, đảm bảo giao hàng đúng hẹn, đúng sản phẩm, đúng chất lượng đã thỏa thuận.

Phối hợp bộ phận kho để giao hàng đúng tiến độ.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng hiện có và phát triển mạng lưới khách hàng mới:

Thường xuyên thăm hỏi, tạo mối liên hệ thân thiết đối với khách hàng.

Tạo bộ dữ liệu của khách hàng.

Giải quyết các khiếu nại của khách hàng trong phạm vi cho phép:

Giải quyết các khiếu nại, phản hồi của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ.

Kịp thời xử lý vấn đề phát sinh trong phạm vi cho phép.

Báo cáo với cấp trên để được hỗ trợ kịp thời.

Thu hồi công nợ, đối chiếu và chốt sổ công nợ với khách hàng:

Nắm rõ tình hình công nợ của từng khách hàng.

Thu hồi công nợ đúng thời hạn, đối chiếu và chốt sổ công nợ.

Một số trách nhiệm khác theo sự phân công trực tiếp của Trưởng phòng/ Trưởng nhóm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp:Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Hóa học, Môi trường, Kỹ thuật…

Giới tính: Nam/Nữ

Độ tuổi: từ 23 đến 35 tuổi

Kinh nghiệm: 2-3 năm bán hàng và làm việc với khách hàng trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý nước, hóa chất.

Tính cách:Chăm chỉ, trung thực, có tin thần cầu thị, sẵn sàng đi công tác dài ngày.

Kỹ năng: bán hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý công việc, kỹ năng đàm phán, lập kế hoạch,…

Tại Công Ty CP XNK Hóa Chất & Thiết Bị Kim Ngưu Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập và phúc lợi

- Lương tháng 13

- Chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước

- Thưởng theo doanh thu/lợi nhuận, lễ tết, nghỉ mát hàng năm...

