Tuyển Nhân viên kinh doanh Mazii Job làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 33, Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng, quản lý và phát triển mối quan hệ khách hàng

Tìm khách hàng mới và tiếp cận khách hàng bằng các nguồn kênh

Giao tiếp với đội ngũ kỹ thuật để tạo đề xuất cho dự án mới

Giao tiếp với khách hàng hiệu quả và hiệu quả để chuyển yêu cầu đến đội ngũ kỹ thuật

Giám sát dự án phụ trách để giải quyết vấn đề kịp thời (nếu có)

Tại Mazii Job Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương cơ bản: Upto 10M + commission

-Hoa hồng: cạnh tranh so với thị trường (trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn)

-Xét tăng lương hàng năm

-Thưởng dự án, thưởng KPI, thưởng Lễ - Tết

-Khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn cho nhân viên.

-Được tham gia các sự kiện nội bộ: Du lịch công ty, team buiding hàng năm, happy hour hàng tuần, sinh nhật công ty, các dịp lễ trong năm,...

-Quà sinh nhật, hưởng chế độ hỉ, hiếu,..

-Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

-Có cơ hội được tham gia trong các dự án luôn được update công nghệ tiên tiến nhất.

-Được thử sức với các dự án lớn, hấp dẫn trong và ngoài nước.

-Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.

-Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo để phát triển kỹ năng và chuyên môn, nâng cao sự nghiệp.

-Văn hóa làm việc gắn kết, hợp tác, lắng nghe và chia sẻ, với cam kết từ ban lãnh đạo đối với tất cả nhân viên, tạo ra môi trường lý tưởng cho các cá nhân tài năng trẻ phát triển tiềm năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mazii Job

