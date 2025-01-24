Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn PCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 16, Tòa nhà Ladeco, Số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Tiếp nhận và thực thi kế hoạch phát triển thị trường từ cấp trên; hỗ trợ tham mưu, xây dựng kế hoạch tiếp cận thị trường qua kênh OTC (các hệ thống nhà thuốc).

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tư vấn khách hàng trở thành đối tác và sử dụng các loại sản phẩm của Công ty.

- Tổ chức, triển khai các hoạt động, chiến dịch tiếp cận và chăm sóc, tri ân khách hàng.

- Thiết lập và duy trì mối quan hệ tích cực của Công ty với khách hàng, đối tác.

- Phối hợp với phòng Marketing để tổ chức các sự kiện, chương trình kinh doanh, bán hàng mới.

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Ưu tiên chuyên ngành Kinh tế, quản trị kinh doanh.

- Có kiến thức về Kinh doanh, bán lẻ, xuất nhập khẩu.

- Có kiến thức về kênh OTC (hệ thống nhà thuốc). Ưu tiên nhân sự đã làm trình dược viên.

- Có mối quan hệ và hiểu biết về Dược phẩm là lợi thế.

- Có kỹ năng lập kể hoạch, tư vấn bán hàng, kỹ năng giao tiếp tốt.

- Thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn PCorp Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập trung bình: 12.000.000đ - 15.000.000đ/tháng.

- Lương cơ bản: 8.000.000 – 12.000.000đ + Phụ cấp + Thưởng.

- Hưởng BHXH, BHYT, chế độ nghỉ Lễ Tết theo Luật lao động.

- Có chính sách phúc lợi: hỗ trợ ăn trưa, các dịp Lễ Tết, Sinh nhật, Lương Tháng 13, Teambuilding…

- Tham gia vào các buổi đào tạo nội bộ của Công ty và của các đối tác khác.

- Có nhiều chính sách đãi ngộ theo kết quả làm việc hoặc những kế hoạch đột phá.

- Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn PCorp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin