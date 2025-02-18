Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tiên Tiến Phát làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tiên Tiến Phát
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- Bùi văn hoà,Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
NGÀY MAI CTY ĐI PHỎNG VẤN NHẬN NỮ
+ Đi ca ngày + tối ( 1 tuần đổi ca )
Giờ vào ca ngày : 7h30 - 16h30
Giờ vào ca đêm : 19h30 - 21h30
+ Công việc : đóng gói hàng hoá, văn phòng , nhân viên kinh doanh ,
+ Môi trường thoáng mát sạch sẽ
+ nữ : 23-65 tuổi ( nhận xăm )
+ Mức Lương :
Lương 8h ngày : 200.000vnđ
Lương 11h ngày : 305.000vn
Chuyên cần : 300.000vnđ/ tháng
+ Yêu cầu : biết đọc , biết viết, lịch sự
LIÊN HỆ 0931786115
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1: biết đọc , biết viết
2: vui vẻ , thoải mãi , hoà đồng
3: có kinh nghiệm hay không có kinh nghiệm vẫn được
Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tiên Tiến Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tiên Tiến Phát
