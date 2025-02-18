Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tiên Tiến Phát làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Bùi văn hoà,Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

NGÀY MAI CTY ĐI PHỎNG VẤN NHẬN NỮ

+ Đi ca ngày + tối ( 1 tuần đổi ca )

Giờ vào ca ngày : 7h30 - 16h30

Giờ vào ca đêm : 19h30 - 21h30

+ Công việc : đóng gói hàng hoá, văn phòng , nhân viên kinh doanh ,

+ Môi trường thoáng mát sạch sẽ

+ nữ : 23-65 tuổi ( nhận xăm )

+ Mức Lương :

Lương 8h ngày : 200.000vnđ

Lương 11h ngày : 305.000vn

Chuyên cần : 300.000vnđ/ tháng

+ Yêu cầu : biết đọc , biết viết, lịch sự

LIÊN HỆ 0931786115

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1: biết đọc , biết viết

2: vui vẻ , thoải mãi , hoà đồng

3: có kinh nghiệm hay không có kinh nghiệm vẫn được

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tiên Tiến Phát Thì Được Hưởng Những Gì

+ Môi trường thoáng mát sạch sẽ

+ nữ : 23-65 tuổi ( nhận xăm )

+ nam : 22-30 tuổi (nhận xăm)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tiên Tiến Phát

