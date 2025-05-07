Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BMAT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 14, ngõ 1 Phạm Tuấn Tài, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

• Theo dõi và cập nhật thông tin khách hàng trên phần mềm hàng ngày.

• Hỗ trợ phòng kinh doanh về báo giá,và thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.

• Lưu trữ dữ liệu, bảo quản tài liệu, bảo mật thông tin nhân sự và Công ty theo qui định và luật định.

• Nhập dữ liệu đơn hàng Mua - Bán trên phần mềm của công ty.

• Tiếp nhận ý kiến phản hồi của khách hàng kịp thời xử lý. Trường hợp vượt quá phạm vi giải quyết cần trình lên cấp Quản lý cao hơn.

• Thực hiện các công việc khác được giao.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, CNTT trở lên.

• Có ít nhất từ 6 tháng kinh nghiệm .

• Kỹ năng giao tiếp tự tin, chủ động

• Thành thạo tin học văn phòng

• Trung thực, cẩn trọng, có trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH BMAT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: Lương cơ bản + Doanh số + Hoa hồng (Trao đổi khi phỏng vấn).

Cuối năm xét thưởng theo sự cống hiến.

Môi trường làm việc năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến.

Hưởng đầy đủ các chế độ lao động theo quy định của luật lao động.

BHXH, BHYT, BH Thất nghiệp.

Nghỉ phép >=12 ngày/năm.

Company Trip, Đào tạo.

Có nhiều cơ hội thăng tiến.

Chế độ tăng lương linh hoạt dựa trên khả năng đóng góp và cống hiến của nhân viên trong công việc.

Thử việc: 02 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BMAT

