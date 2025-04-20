Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa The Garden Hill, 99 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chăm sóc và thiết lập kênh phân phối đáp ứng các yêu cầu về kinh doanh;

Phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình xây dựng sản phẩm và chính sách bán hàng

Xây dựng các chương trình bán hàng, truyền thông nhằm phát triển thuê bao di động và các dịch vụ đi kèm tới khách hàng;

Tìm kiếm và thiết lập kênh phân phối mới ngoài kênh phân phối (kênh MT)

Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng,Đại học chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại điện tử...

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Phần mềm, Thương mại điện tử, viễn thông

Am hiểu về thị trường viễn thông (PTTB, Kênh phânphối) là một lợi thế

Hiểu về các thức triển khai bán hàng thị trường viễn thông

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, giải quyết vấn đề.

Có khả năng lập kế hoạch, triển khai thực hiện, kiểm tra, theo dõi và đánh giá

Có khả năng tuy duy phản biện

Có khả năng thích nghi cao

Tại Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương upto 20 triệu + hoa hồng kinh doanh

Thưởng hiệu quả làm việc vào cuối năm tài chính,tổng gói thưởnglên đến 16 tháng lương

Thưởng dịp tết (tết dương và tết âm), dịp lễ (30/04-1/5; 2/9; Trung thu...)sinh nhật, hiếu-hỷ...

Được tài trợ, tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, chuyênmôn hàng năm, thi lấy chứng chỉ để phục vụ cho công việc.

Review đánh giá tăng lươnghàng năm

Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ ốm/nghỉ chế độ thai sản/hiếu hỉ... theo luật lao động

Làmviệc tại công ty quy mô lớn, quy trìnhlàm việc chuyênnghiệp, được khuyến khích sáng tạo và phát triển các ý tưởng mới

Môitrường trẻ, năng động, chuyênnghiệp, sếp trẻ tâm lý, đồng nghiệpthân thiện, văn hóa trao đổi thẳng thắn, cởi mở trên tinh thần hỗ trợ cùng phát triển

Dự án lớn áp dụng các công nghệ tiên tiến nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển.

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN

Du lịch hàng năm, teambuilding, event.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.