Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 38 Huỳnh Lan Khanh, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

- Thực hiện cuộc gọi dựa trên data có sẵn để tư vấn & giới thiệu các chương trình khuyến mãi hiện có, giá sản phẩm cho các Khách hàng tiềm năng.

- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng ,đưa ra giải pháp tốt nhất để hỗ trợ khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ và giá cả.

- Thực hiện lên đơn và theo dõi trạng thái giao hàng của đơn đặt hàng.

- Chỉ hỗ trợ khách hàng qua các kênh call, chat hoặc email -KHÔNG ĐI THỊ TRƯỜNG.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã tốt nghiệp (còn giữ bằng), không vướng bận lịch học.

- Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên tại các vị trí bán hàng qua điện thoại/ telesales, telemarketing, chăm sóc khách hàng.

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong call center.

- Có khả năng tư vấn bán hàng, thuyết phục khách hàng.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống nhanh nhẹn.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập lên đến 11.600.000 đồng/ tháng (Lương cứng 7.100.000 VND + Thưởng hiệu suất lên tới 4.500.000đ).

- Lương tháng 13, có 12 ngày phép.

- Xét tăng lương 1 lần/năm, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN.

- Phụ cấp khác: Phụ cấp giữ xe, tiền thưởng hoặc quà cho nhân viên vào các dịp Lễ, Tết.

- Các hoạt động team building hàng năm, các hoạt động gắn kết nội bộ: sinh nhật, townhall.

- Trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc (máy tính/ điện thoại)

- Đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng trước khi bắt đầu công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin