Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ID DISTRIBUTION & INVESTMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 36/6A Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Chủ động tiếp đón và tư vấn khách hàng;

Nắm vững kiến thức về sản phẩm;

Thực hiện quy trình bán hàng và nhận thanh toán;

Trưng bày, kiểm soát và bảo quản hàng hóa tại cửa hàng;

Tiếp nhận, xử lý thắc mắc và khiếu nại của khách hàng;

Thực hiện chỉ tiêu doanh số (KPI) hàng tháng được giao và báo cáo doanh số bán hàng;

Các công việc khác phục vụ hoạt động kinh doanh của cửa hàng theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm;

Nữ, tuổi từ 18 - 28;

Làm xoay ca linh hoạt, có thể làm việc vào ngày lễ, tết (có bonus);

Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói rõ ràng và dễ nghe là một lợi thế;

Khả năng giao tiếp Tiếng Anh cơ bản là một lợi thế;

Kinh nghiệm bán hàng, có kiến thức cơ bản về sản phẩm công nghệ là một lợi thế;

Thái độ tích cực, thân thiện, nhiệt tình với công việc;

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục khách hàng;

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ID DISTRIBUTION & INVESTMENT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + Phụ cấp: 7 - 8 triệu + Thưởng doanh số hàng tháng => thu nhập trung bình 8.5 - 13 triệu trở lên

Thu nhập theo năng lực, không giới hạn;

Hưởng phép năm và tham gia đầy đủ các chế độ phúc lợi BHYT, BHXH, BHTN theo quy định Pháp luật;

Làm việc tại môi trường công ty đa quốc gia chuyên nghiệp, năng động với nhiều cơ hội thăng tiến và khả năng trau dồi ngoại ngữ;

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng;

Mua sản phẩm GARMIN với giá cực kỳ ưu đãi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ID DISTRIBUTION & INVESTMENT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin