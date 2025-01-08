Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Văn Phòng Teca pro 2 – 18A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
- Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
Tư vấn, thuyết phục khách hàng tham gia khoản vay ưu đãi đã được công ty phê duyệt sẵn.
Gọi 100% nguồn data có sẵn ( không tìm kiếm data mới).
Hướng dẫn Khách hàng ký hợp đồng và nhận giải ngân.
Theo dõi hồ sơ và đặt lịch nhắc phí của Khách hàng
Giải đáp các thắc mắc và hỗ trợ Khách hàng trong quá trình đóng tiền.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp tối thiểu từ THPT trở lên
Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo).
Có kinh nghiệm tư vấn bán hàng/Telesale/CSKH là một lợi thế.
Giọng nói rõ ràng, lưu loát.
Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng (Kỹ năng giải quyết vấn đề) Tin học văn phòng cơ bản
Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo).
Có kinh nghiệm tư vấn bán hàng/Telesale/CSKH là một lợi thế.
Giọng nói rõ ràng, lưu loát.
Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng (Kỹ năng giải quyết vấn đề) Tin học văn phòng cơ bản
Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập lên đến 15.000.000 đồng/ tháng (Lương cứng : 7.000.000 VNĐ + Thưởng KPIs + Phụ cấp làm thêm giờ)
Lương tháng 13
Xét tăng lương 1 lần/năm, lộ trình thăng tiến rõ ràng
Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN
Quà cho nhân viên vào các dịp Lễ, Tết.
Các hoạt động team building hàng năm
Trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc (máy tính/ điện thoại)
Đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng trước khi bắt đầu công việc
Được thưởng năng suất/nhân viên xuất sắc theo tháng quý
Lương tháng 13
Xét tăng lương 1 lần/năm, lộ trình thăng tiến rõ ràng
Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN
Quà cho nhân viên vào các dịp Lễ, Tết.
Các hoạt động team building hàng năm
Trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc (máy tính/ điện thoại)
Đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng trước khi bắt đầu công việc
Được thưởng năng suất/nhân viên xuất sắc theo tháng quý
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI