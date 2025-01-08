Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Văn Phòng Teca pro 2 – 18A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM - Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Tư vấn, thuyết phục khách hàng tham gia khoản vay ưu đãi đã được công ty phê duyệt sẵn.

Gọi 100% nguồn data có sẵn ( không tìm kiếm data mới).

Hướng dẫn Khách hàng ký hợp đồng và nhận giải ngân.

Theo dõi hồ sơ và đặt lịch nhắc phí của Khách hàng

Giải đáp các thắc mắc và hỗ trợ Khách hàng trong quá trình đóng tiền.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp tối thiểu từ THPT trở lên

Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo).

Có kinh nghiệm tư vấn bán hàng/Telesale/CSKH là một lợi thế.

Giọng nói rõ ràng, lưu loát.

Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng (Kỹ năng giải quyết vấn đề) Tin học văn phòng cơ bản

Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên đến 15.000.000 đồng/ tháng (Lương cứng : 7.000.000 VNĐ + Thưởng KPIs + Phụ cấp làm thêm giờ)

Lương tháng 13

Xét tăng lương 1 lần/năm, lộ trình thăng tiến rõ ràng

Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN

Quà cho nhân viên vào các dịp Lễ, Tết.

Các hoạt động team building hàng năm

Trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc (máy tính/ điện thoại)

Đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng trước khi bắt đầu công việc

Được thưởng năng suất/nhân viên xuất sắc theo tháng quý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

