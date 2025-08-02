Tuyển Nhân viên R&D Công ty TNHH Vitachem Ingredients làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Thực hiện các ứng dụng chuyên biệt và chính xác về các mẫu hương liệu thực phẩm để gửi cho khách hàng trong khung thời gian đã định. Phát triển và tạo ra hương vị mới hoặc sửa đổi những hương vị hiện có để đáp ứng yêu cầu của sản phẩm. Tổng hợp các nghiên cứu, tài liệu tiếng Anh chuyên ngành để phục vụ cho việc nghiên cứu sản phẩm mới.

Chọn và tìm nguồn nguyên liệu tự nhiên và tổng hợp để đạt được hương vị mong muốn. Điều này có thể liên quan đến việc làm việc với các nhà cung cấp và tiến hành đánh giá thành phần.

Sử dụng các kỹ thuật đánh giá cảm quan để phân tích và mô tả hương vị. Điều này bao gồm việc đánh giá mùi thơm, hương vị và kết cấu.

Luôn cập nhật các xu hướng của ngành, công nghệ mới nổi và nghiên cứu hóa học hương vị để đưa những ý tưởng và kỹ thuật mới vào quá trình phát triển.

Cân bằng giữa việc tạo ra hương vị chất lượng cao với hiệu quả chi phí, xem xét các yếu tố như chi phí nguyên liệu và hiệu quả sản xuất.

Tạo công thức và tiến hành thử nghiệm hương vị để đảm bảo hương vị đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và mùi vị. Điều này có thể liên quan đến việc sử dụng kết hợp các kỹ thuật phân tích và đánh giá cảm quan.

Là chuyên gia trong thực hiện nghiên cứu và phát triển các ý tưởng ẩm thực phù hợp với khẩu vị người Việt. Đưa ra giải pháp thiết kế riêng cho khách hàng, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Tiến hành, thử nghiệm và đánh giá hương vị cảm quan trước khi đưa hương vị vào nguyên mẫu.

Làm việc chặt chẽ với các nhà phát triển sản phẩm, nhà khoa học thực phẩm, nhóm tiếp thị và đôi khi với khách hàng để hiểu các yêu cầu và sở thích về hương vị của họ. Thực hiện ứng dụng và thảo luận với nhà cung cấp về hương liệu theo quy trình quy định khi cần thiết. Làm việc chặt chẽ với một số nhà cung cấp nguyên liệu nhất định để đưa ra các giải pháp phù hợp cho khách hàng.

Giám sát hoạt động của phòng thí nghiệm, lưu giữ và quản lý kho nguyên vật liệu. Chuẩn bị mẫu; theo dõi các dự án với phòng kinh doanh.

Chuẩn bị giấy tờ cho việc tự công bố sản phẩm thực phẩm.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng đại học trở lên trong các lĩnh vực như Hoá hữu cơ, Hoá phân tích, Thực phẩm, Hoá Lý,..

Trung thực, chịu khó, có khả năng giải quyết vấn đề, sáng tạo.

Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm hiệu quả.

Yêu thích tìm tòi, khám phá, yêu thích việc thử các loại món ăn và ẩm thực, trồng cây,..

Tiếng Anh đọc hiểu và tổng hợp thông tin tiếng Anh ở mức tốt.

Tại Công ty TNHH Vitachem Ingredients Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận

Ký HĐLĐ và tham gia đầy đủ các chế độ của luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, lễ tết)

Hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty: du lịch, lương tháng 13, Thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty, thưởng Lễ, thưởng quý

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội thăng tiến

Cơ hội được đào tạo nội bộ và tham dự các chương trình đào tạo thông qua hội thảo, triển lãm.

Giờ làm việc: Hành chính (Từ thứ 2 - thứ 6 : 8h15 - 17h00, Thứ 7: 8h15 - 15h30)

Tiền thưởng khuyến khích

Đào tạo & Phát triển

Nghỉ phép hàng năm

