Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH WELL CENTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH WELL CENTER
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 154 Phạm Văn Chiêu, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Xác nhận đơn hàng.
Theo dõi đơn hàng.
Hỗ trợ nhân viên kinh doanh.
Kiểm tra hàng hóa.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp.
Có kỹ năng giao tiếp tốt.
Biết sử dụng tin học văn phòng
Có kỹ năng giao tiếp tốt.
Biết sử dụng tin học văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH WELL CENTER Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ phép có lương 12 ngày/ năm, được đóng BHXH.
Lương tháng thứ 13 , nghỉ lễ , tết theo quy định của nhà nước , du lịch,....
Không tăng ca - không mang việc về nhà.
Lương tháng thứ 13 , nghỉ lễ , tết theo quy định của nhà nước , du lịch,....
Không tăng ca - không mang việc về nhà.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WELL CENTER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI