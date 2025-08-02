Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH WELL CENTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 154 Phạm Văn Chiêu, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Xác nhận đơn hàng.

Theo dõi đơn hàng.

Hỗ trợ nhân viên kinh doanh.

Kiểm tra hàng hóa.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp.

Có kỹ năng giao tiếp tốt.

Biết sử dụng tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH WELL CENTER Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ phép có lương 12 ngày/ năm, được đóng BHXH.

Lương tháng thứ 13 , nghỉ lễ , tết theo quy định của nhà nước , du lịch,....

Không tăng ca - không mang việc về nhà.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WELL CENTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin