Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 69/32 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Làm việc cùng đội ngũ Sales Online để CSKH, chốt đơn & xử lý khiếu nại đơn hàng đa nền tảng cho 2 nhãn hiệu Swanlake & M Collection.

Tối ưu hoá quy trình CSKH đa kênh với các công cụ tự động.

Kết hợp với đối tác vận chuyển để đẩm bộ tiến độ hoàn thành đơn hàng.

Vận hành hệ thống Zalo CDP của minh Minh (có training)

Phối hợp với các phòng ban để hỗ trợ vận hành chung.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thái độ (Attitude): Nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao, chỉn chu, trung thực đối với nghiệp vụ CSKH, kiểm soát cảm xúc tốt. Phong thái nhanh nhẹn, linh hoạt, làm việc trong môi trường thay đổi nhanh.

Kỹ năng (Skills): Giao tiếp lưu loát & khéo léo, Tin học văn phòng, sắp xếp thời gian, quản lý deadline, teamwork.

Kinh nghiệm (Experience): Chăm sóc & tư vấn khách hàng qua tin nhắn & điện thoại, Hiểu biết về ngành thời trang là 1 lợi thế lớn, Quy tắc giải quyết khiếu nại khách hàng.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng ổn định: 8.000.000 - 10.000.000 VND tuỳ theo năng lực & kinh nghiệm.

Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, xu hướng với tinh thần phát triển và văn hoá mentorship phong phú.

Công ty tài trợ các chương trình học chứng chỉ khi có nhu cầu.

Thời gian và cách thức làm việc linh động, tính theo giờ thay vì ngày hành chính.

BHXH + Lương tháng 13.

Du lịch với công ty.

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 10 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin