Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA KIM BÁCH NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA KIM BÁCH NGUYÊN
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/09/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA KIM BÁCH NGUYÊN

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA KIM BÁCH NGUYÊN

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 263/6 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14,, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tư vấn sản phẩm:
Tại showroom: Tư vấn về mỹ phẩm, thiết bị làm đẹp, liệu trình chăm sóc da để tư vấn chuyên sâu, chính xác.
Trên các kênh online (Zalo, website, fanpage, Shopee): Báo giá, giới thiệu sản phẩm, chương trình khuyến mãi, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng.
Chăm sóc khách hàng: Tìm kiếm khách hàng mới qua các kênh. Giới thiệu các chương trình khuyến mãi nhằm khuyến khích khách hàng quay lại sử dụng sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Hỗ trợ marketing: Hỗ trợ quay video, chụp hình sản phẩm phục vụ truyền thông.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ, từ 23 tuổi trở lên.
Học vấn: Tốt nghiệp đại học tất cả các ngành.
Tố chất & Kỹ năng:
Hoạt ngôn, thân thiện, không nói giọng địa phương.
Tác phong nhanh nhẹn, giao tiếp khéo léo, ứng xử linh hoạt.
Trung thực, siêng năng, có trách nhiệm cao.
Ngoại hình ưa nhìn, phong thái chuyên nghiệp.
Thời gian thử việc: 2 tháng.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA KIM BÁCH NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 8 - 15 triệu/tháng (Thỏa thuận theo năng lực).
Thưởng & Phúc lợi:
Xét tăng lương theo năng lực, thưởng theo hiệu suất làm việc.
Lương tháng 13.
Đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng tư vấn.
Môi trường làm việc:
Được trang bị máy tính, phần mềm hỗ trợ công việc.
Được chủ động đề xuất, thực hiện ý tưởng sáng tạo.
Đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ lẫn nhau.
Văn phòng hiện đại, sạch đẹp, trang thiết bị đầy đủ, có khu vực pantry.
Hoạt động nội bộ:
Team-building, du lịch hàng năm.
12 ngày phép/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA KIM BÁCH NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA KIM BÁCH NGUYÊN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA KIM BÁCH NGUYÊN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 263/6 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

