Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ Việt Trung Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Việt Trung Sơn
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Toàn khu vực,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
+ Chế biến rau củ quả; đóng gói suất ăn: rửa vệ sinh dụng cụ, trang thiết bị sản xuất, phụ việc trong khu vực bếp..
+ Đóng gói dụng cụ theo hướng dẫn; đóng gói dao muỗng nĩa, chuẩn bị khăn bàn, khăn tay
+ Làm vệ sinh căn tin, rửa chén, chia đồ ăn, vệ sinh, đồng phục, hỗ trợ giao nhận đồng phục.
- Các công việc...
Thời gian làm việc và chế độ :
Làm theo ca xoay, không cố định, mỗi ca 8 tiếng / ngày, có 2 ca làm việc :
+ Ca sáng : 6h – 14h
+ Ca chiều : 14h – 22h
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 18 - 48
Sức khỏe: tốt
Sức khỏe: tốt
Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Việt Trung Sơn Thì Được Hưởng Những Gì
Mỗi tuần được nghỉ 1 ngày
Được ăn 1 bữa giữa ca miễn phí
Đồng phục đựơc cấp phát
Làm lễ được X3
Được ăn 1 bữa giữa ca miễn phí
Đồng phục đựơc cấp phát
Làm lễ được X3
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Việt Trung Sơn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI