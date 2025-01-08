Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ Việt Trung Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

+ Chế biến rau củ quả; đóng gói suất ăn: rửa vệ sinh dụng cụ, trang thiết bị sản xuất, phụ việc trong khu vực bếp..

+ Đóng gói dụng cụ theo hướng dẫn; đóng gói dao muỗng nĩa, chuẩn bị khăn bàn, khăn tay

+ Làm vệ sinh căn tin, rửa chén, chia đồ ăn, vệ sinh, đồng phục, hỗ trợ giao nhận đồng phục.

- Các công việc...

Thời gian làm việc và chế độ :

Làm theo ca xoay, không cố định, mỗi ca 8 tiếng / ngày, có 2 ca làm việc :

+ Ca sáng : 6h – 14h

+ Ca chiều : 14h – 22h