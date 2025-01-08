Tuyển Nhân viên kinh doanh Wilmar CLV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Mô tả công việc:

• Tối đa hóa khối lượng bán hàng trong khu vực được phân công

• Duy trì và phát triển hệ thống phân phối

• Đảm bảo hợp đồng được ký giữa Công ty và nhà phân phối (chứng khoán, nợ, đơn đặt hàng, chương trình khuyến mãi)

• Thực hiện mục tiêu bán hàng và chạy các chương trình khuyến mãi

• Đề xuất các giải pháp để đạt mục tiêu bán hàng

• Giám sát và đào tạo đội ngũ bán hàng

• Duy trì mối quan hệ tốt với các nhà bán lẻ

• Cập nhật thông tin thị trường

Yêu Cầu Công Việc

• Cử nhân Quản trị kinh doanh / Ngoại thương / Kinh tế hoặc tương tự

• Kiến thức và kinh nghiệm 1-2 năm liên quan (kênh FMCG - GT)

• Có khả năng đào tạo bán hàng cho nhân viên

• Phân tích dữ liệu (Excel)

• Kỹ năng giao tiếp

• Định hướng khách hàng và có thể làm việc độc lập

• Có khả năng quảng bá sản phẩm mới tới khách hàng

• Lãnh đạo và xây dựng đội ngũ mạnh mẽ

• Sẵn sàng đi công tác, quyết đoán và linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Wilmar CLV

