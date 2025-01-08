Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CATY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH CATY FOOD
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CATY FOOD

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Địa bàn TPHCM, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

- Tìm kiếm, phát triển và mở rộng mạng lưới khách hàng kênh Horeca (Hotels, Restaurants, Cafes….) cho các sản phẩm thực phẩm (FMCG) của công ty.
- Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Tư vấn sản phẩm, đàm phán hợp đồng, triển khai đơn hàng và theo dõi tiến độ giao hàng.
- Thực hiện các chương trình khuyến mãi, quảng bá sản phẩm tại các điểm bán trong kênh Horeca.
- Báo cáo doanh số, thị trường và đưa ra các giải pháp kinh doanh phù hợp.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.
- Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh FMCG hoặc kênh Horeca.
- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, tư duy dịch vụ khách hàng.
- Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực doanh số.
- Sẵn sàng đi công tác và làm việc tại thị trường.

Tại CÔNG TY TNHH CATY FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản từ 7 - 8 tr + thưởng + hoa hồng + phụ cấp khác
- Tổng thu nhập từ 12 tr trở lên không giới hạn theo doanh số
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao.
- Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định nhà nước.
- Chương trình đào tạo chuyên sâu về kỹ năng lãnh đạo và kiến thức sản phẩm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CATY FOOD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CATY FOOD

CÔNG TY TNHH CATY FOOD

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 104 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

