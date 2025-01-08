Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CATY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Địa bàn TPHCM, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc

- Tìm kiếm, phát triển và mở rộng mạng lưới khách hàng kênh Horeca (Hotels, Restaurants, Cafes….) cho các sản phẩm thực phẩm (FMCG) của công ty.

- Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Tư vấn sản phẩm, đàm phán hợp đồng, triển khai đơn hàng và theo dõi tiến độ giao hàng.

- Thực hiện các chương trình khuyến mãi, quảng bá sản phẩm tại các điểm bán trong kênh Horeca.

- Báo cáo doanh số, thị trường và đưa ra các giải pháp kinh doanh phù hợp.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.

- Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh FMCG hoặc kênh Horeca.

- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, tư duy dịch vụ khách hàng.

- Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực doanh số.

- Sẵn sàng đi công tác và làm việc tại thị trường.

Quyền Lợi

- Lương cơ bản từ 7 - 8 tr + thưởng + hoa hồng + phụ cấp khác

- Tổng thu nhập từ 12 tr trở lên không giới hạn theo doanh số

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao.

- Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định nhà nước.

- Chương trình đào tạo chuyên sâu về kỹ năng lãnh đạo và kiến thức sản phẩm

Cách Thức Ứng Tuyển

