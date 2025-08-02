Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH SUNVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 669 Tân Sơn, Phường 12, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

Mix & match trang phục

Giới thiệu sản phẩm mới

Hậu trường chụp ảnh, livestream

Nội dung bắt trend, giải trí liên quan đến thời trang

Viết caption, tiêu đề, tagline phù hợp với từng nền tảng.

Tham gia trực tiếp vào quá trình quay, chụp (có thể xuất hiện trong video nếu phù hợp).

Phối hợp cùng stylist, photographer, thiết kế để hoàn thiện hình ảnh/video chất lượng.

TikTok

Instagram / Facebook

Shopee Feed / Shopee Video

Tương tác cơ bản với người dùng: trả lời comment, ghim bình luận, thả tim...

Theo dõi xu hướng thị trường, các hot trend để đề xuất nội dung mới phù hợp.

Báo cáo kết quả định kỳ và đề xuất cải tiến nhằm tối ưu hiệu quả nội dung trên từng nền tảng.

Các công việc khác theo mục tiêu của ban quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 20 – 28 tuổi, có gu thẩm mỹ và yêu thích thời trang.

Có kinh nghiệm sản xuất nội dung (video ngắn, ảnh, caption...) là lợi thế.

Biết sử dụng điện thoại, app quay – chỉnh hình ảnh và video cơ bản

Sử dụng TikTok, Shopee Feed... thành thạo.

Nhanh nhạy với trend, sáng tạo, không ngại xuất hiện trước ống kính (nếu phù hợp).

Có kỹ năng viết caption ngắn gọn, thu hút, đúng tone khách hàng mục tiêu (trẻ trung, cá tính, lịch sự...).

Có thể làm việc linh hoạt theo lịch quay/chụp, thời điểm ra mắt sản phẩm.

Tại CÔNG TY TNHH SUNVIET Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Lương cứng + Thưởng KPI nội dung (View, follow, tương tác...)

Môi trường tiềm năng để phát triển bản thân và thăng tiến

Làm việc trong môi trường thời trang năng động, hỗ trợ nhiều về kỹ thuật/quay dựng.

Được đào tạo, hướng dẫn và tham gia vào các buổi chụp Lookbook, video sản phẩm chuyên nghiệp.

Tham gia các chiến dịch truyền thông lớn cùng team marketing.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUNVIET

