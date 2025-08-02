Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH SUNVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH SUNVIET
- Hồ Chí Minh: 669 Tân Sơn, Phường 12, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận
Mix & match trang phục
Giới thiệu sản phẩm mới
Hậu trường chụp ảnh, livestream
Nội dung bắt trend, giải trí liên quan đến thời trang
Viết caption, tiêu đề, tagline phù hợp với từng nền tảng.
Tham gia trực tiếp vào quá trình quay, chụp (có thể xuất hiện trong video nếu phù hợp).
Phối hợp cùng stylist, photographer, thiết kế để hoàn thiện hình ảnh/video chất lượng.
TikTok
Instagram / Facebook
Shopee Feed / Shopee Video
Tương tác cơ bản với người dùng: trả lời comment, ghim bình luận, thả tim...
Theo dõi xu hướng thị trường, các hot trend để đề xuất nội dung mới phù hợp.
Báo cáo kết quả định kỳ và đề xuất cải tiến nhằm tối ưu hiệu quả nội dung trên từng nền tảng.
Các công việc khác theo mục tiêu của ban quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm sản xuất nội dung (video ngắn, ảnh, caption...) là lợi thế.
Biết sử dụng điện thoại, app quay – chỉnh hình ảnh và video cơ bản
Sử dụng TikTok, Shopee Feed... thành thạo.
Nhanh nhạy với trend, sáng tạo, không ngại xuất hiện trước ống kính (nếu phù hợp).
Có kỹ năng viết caption ngắn gọn, thu hút, đúng tone khách hàng mục tiêu (trẻ trung, cá tính, lịch sự...).
Có thể làm việc linh hoạt theo lịch quay/chụp, thời điểm ra mắt sản phẩm.
Tại CÔNG TY TNHH SUNVIET Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường tiềm năng để phát triển bản thân và thăng tiến
Làm việc trong môi trường thời trang năng động, hỗ trợ nhiều về kỹ thuật/quay dựng.
Được đào tạo, hướng dẫn và tham gia vào các buổi chụp Lookbook, video sản phẩm chuyên nghiệp.
Tham gia các chiến dịch truyền thông lớn cùng team marketing.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUNVIET
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
