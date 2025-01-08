Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÀ PHÊ ROVIS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 9 Triệu

Mức lương 4 - 9 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1 Tân Trụ, phường 15, Tân Bình,Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 9 Triệu

♨︎Nhiệm vụ:

- Hỗ trợ bán cafe, tư vấn báo giá sỉ lẻ

- Pha mẫu thử để khách sử dụng

- Sắp xếp và trưng bày hàng hoá

( được tranning nên yên tâm )

*cần bạn nhiệt tình, làm việc nghiêm túc*

Ca đăng kí

+ Ca 1 8h15 - 12h15

+ Ca 2 13h20 - 17h20

( không tăng ca, có xoay ca )

❤︎ Tiền nhận: 4.500.000đ - 9.000.000đ

( tăng theo thời gian làm )

Với Mức Lương 4 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Cần bạn nhanh nhẹn, vui vẻ, lễ phép

+ Có kinh nghiệm càng tốt, không thì sẽ chỉ việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÀ PHÊ ROVIS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

+ Được đi dã ngoại và nghỉ các dịp lễ tết

+ Không gian làm rộng, có nhạc chill chill

+ Có cơ hội thăng tiến trong công việc nếu làm tốt và gắn bó thời gian dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÀ PHÊ ROVIS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin