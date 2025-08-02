Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH SUNVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 669 Tân Sơn, Phường 12, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi, email, tin nhắn từ khách hàng.

Hỗ trợ khách hàng giải đáp thắc mắc về sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Cập nhật thông tin khách hàng và quản lý lịch sử tương tác.

Giải quyết khiếu nại và vấn đề của khách hàng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Đề xuất giải pháp và cải thiện quy trình chăm sóc khách hàng.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về hoạt động chăm sóc khách hàng.

Tham gia các chương trình đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chăm sóc khách hàng.

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành bất kỳ.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và giải quyết vấn đề tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Khả năng xử lý tình huống tốt, giữ bình tĩnh trong các trường hợp khó khăn.

Có giọng nói dễ nghe, rõ ràng, mạch lạc.

Tại CÔNG TY TNHH SUNVIET Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết và các dịp đặc biệt khác.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUNVIET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.