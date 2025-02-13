Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 52, Đường số 3, Phường 10,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng
Có nguồn khách hàng từ data công ty
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm của công ty tới khách hàng
Đàm phán và chốt hợp đồng, theo dõi quá trình thực hiện
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Ngoại hình dễ nhìn, kỹ năng giao tiếp tốt
Kỹ năng tạo mối quan hệ
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì
Xét tăng lương, vị trí hằng năm
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật theo quy định công ty và nhà nước
Được training về sản phẩm và tham gia khóa đào tạo về kỹ năng chuyên môn
Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
