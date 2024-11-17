Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 Trung Tâm thương mại Mê Linh Plaza - Hà Đông - HN, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng

Tiếp cận và tư vấn khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, duy trì và mở rộng danh mục khách hàng

Đàm phán và chốt hợp đồng với khách hàng

Theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình hợp tác

Cập nhật thường xuyên thông tin về sản phẩm/dịch vụ, chương trình khuyến mãi, chính sách của công ty

Xử lý các khiếu nại và phản hồi của khách hàng một cách chuyên nghiệp và kịp thời

Nghiên cứu thị trường, phân tích nhu cầu khách hàng và đề xuất các chiến lược kinh doanh phù hợp

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, Bán hàng hoặc các ngành liên quan

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh nội thất, bất động sản, bán hàng từ 3 tháng trở lên

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt

Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm, khả năng chịu áp lực cao

Thành thạo tin học văn phòng

Có kiến thức về các sản phẩm/dịch vụ của công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn theo năng lực: Lương thử việc 8.000.000 +thưởng doanh số, thưởng thành tích, thưởng lễ, tết + phụ cấp ăn trưa + gửi xe

Được đào tạo và phát triển kỹ năng liên tục

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo

Các chế độ phúc lợi: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ phép năm, nghỉ lễ theo quy định

Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA

