Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA
- Hà Nội: Tầng 3 Trung Tâm thương mại Mê Linh Plaza
- Hà Đông
- HN, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Tiếp cận và tư vấn khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, duy trì và mở rộng danh mục khách hàng
Đàm phán và chốt hợp đồng với khách hàng
Theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình hợp tác
Cập nhật thường xuyên thông tin về sản phẩm/dịch vụ, chương trình khuyến mãi, chính sách của công ty
Xử lý các khiếu nại và phản hồi của khách hàng một cách chuyên nghiệp và kịp thời
Nghiên cứu thị trường, phân tích nhu cầu khách hàng và đề xuất các chiến lược kinh doanh phù hợp
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh nội thất, bất động sản, bán hàng từ 3 tháng trở lên
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt
Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm, khả năng chịu áp lực cao
Thành thạo tin học văn phòng
Có kiến thức về các sản phẩm/dịch vụ của công ty
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo và phát triển kỹ năng liên tục
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo
Các chế độ phúc lợi: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ phép năm, nghỉ lễ theo quy định
Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
