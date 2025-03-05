Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ NTM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 04 Bình Lợi, Phường 13,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Duy trì nguồn khách hàng đã có sẵn, phát triển thêm nguồn khách hàng tiềm năng

Làm việc trực tiếp tại văn phòng công ty

Làm báo giá tư vấn cho khách hàng những sản phẩm mà công ty đang phân phối

Đăng bài lên các nền tảng mạng xã hội.

Tương tác chăm sóc khách hàng cũ đã mua hàng

Làm một số công việc liên quan theo yêu cầu của cấp trên.

Báo cáo công việc hằng tuần.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Các bạn Nam/Nữ tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật yêu thích công việc kinh doanh.

Ưu tiên các bạn kinh nghiệm bán hàng thiết bị điện, sản phẩm liên quan đến kỹ thuật.

Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và thuyết phục khách hàng.

Trung Thực, nhanh nhẹn, biết sắp xếp công việc

Sử dụng được cơ bản Word, Excel.

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ NTM Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: Từ 8-20 triệu đồng trong đó bao gồm: ( Lương cơ bản, hoa hồng và một số phụ cấp khác)

Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN, Lương Tháng 13 khi vào làm nhân viên chính thức.

Văn phòng làm việc hiện đại năng động

Làm giờ hành chính sáng từ 8h30-12h chiều từ 13h30-18h, được nghỉ chiều T7 và ngày CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ NTM

