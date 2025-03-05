Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ NTM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ NTM
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 04 Bình Lợi, Phường 13,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Duy trì nguồn khách hàng đã có sẵn, phát triển thêm nguồn khách hàng tiềm năng
Làm việc trực tiếp tại văn phòng công ty
Làm báo giá tư vấn cho khách hàng những sản phẩm mà công ty đang phân phối
Đăng bài lên các nền tảng mạng xã hội.
Tương tác chăm sóc khách hàng cũ đã mua hàng
Làm một số công việc liên quan theo yêu cầu của cấp trên.
Báo cáo công việc hằng tuần.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Các bạn Nam/Nữ tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật yêu thích công việc kinh doanh.
Ưu tiên các bạn kinh nghiệm bán hàng thiết bị điện, sản phẩm liên quan đến kỹ thuật.
Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và thuyết phục khách hàng.
Trung Thực, nhanh nhẹn, biết sắp xếp công việc
Sử dụng được cơ bản Word, Excel.
Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ NTM Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập: Từ 8-20 triệu đồng trong đó bao gồm: ( Lương cơ bản, hoa hồng và một số phụ cấp khác)
Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN, Lương Tháng 13 khi vào làm nhân viên chính thức.
Văn phòng làm việc hiện đại năng động
Làm giờ hành chính sáng từ 8h30-12h chiều từ 13h30-18h, được nghỉ chiều T7 và ngày CN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ NTM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
