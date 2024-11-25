Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Umi Dentist làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 58 - 60 Đường Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 10

Mô Tả Công Việc

Thực hiện các hoạt động bán hàng, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng trong phiên Livestream của KOLs công ty.

Nắm vững kiến thức về sản phẩm, dịch vụ của công ty để tư vấn cho khách hàng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Tham gia các chương trình khuyến mãi, sự kiện của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Thời gian làm việc:

Làm việc 06 ngày/ tuần, off 01 ngày.

Thời gian làm việc theo ca:

Ca 1: từ 8h30 - 16h30

Ca 2: từ 10h30 - 18h30

Yêu Cầu Công Việc

Nữ, Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Năng động, nhiệt tình, có khả năng giao tiếp tốt.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, ham học hỏi.

Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Umi Dentist Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN.

Có phụ cấp cơm trưa, hiếu hỉ, sinh nhật,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Umi Dentist

