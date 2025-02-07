Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PENTACOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mức lương cạnh tranh, thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực xây dựng và các ngành liên quan

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty đến khách hàng tiềm năng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại

Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng

Lập kế hoạch kinh doanh và báo cáo định kỳ về tình hình bán hàng

Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh trong ngành xây dựng

Tham gia các hội chợ, triển lãm liên quan đến ngành xây dựng để quảng bá sản phẩm

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực Sales Xây dựng...

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Xây dựng...

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Chủ động, năng động, ham học hỏi và có tinh thần cầu tiến

Có khả năng chịu áp lực công việc cao

Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết

Tại CÔNG TY TNHH PENTACOM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PENTACOM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin