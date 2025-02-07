Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PENTACOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PENTACOM VIỆT NAM
- Hà Nội: Mức lương cạnh tranh, thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực xây dựng và các ngành liên quan
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty đến khách hàng tiềm năng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng
Lập kế hoạch kinh doanh và báo cáo định kỳ về tình hình bán hàng
Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh trong ngành xây dựng
Tham gia các hội chợ, triển lãm liên quan đến ngành xây dựng để quảng bá sản phẩm
Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Xây dựng...
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Chủ động, năng động, ham học hỏi và có tinh thần cầu tiến
Có khả năng chịu áp lực công việc cao
Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết
Tại CÔNG TY TNHH PENTACOM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PENTACOM VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
