Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG HƯNG
Mức lương
8 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 50 Triệu
- Tìm kiếm, tư vấn và phát triển mối quan hệ với khách hàng.
- Lập kế hoạch kinh doanh và thực hiện các chiến lược bán hàng để đạt mục tiêu doanh số.
- Duy trì và chăm sóc khách hàng hiện tại, đồng thời mở rộng thị trường mới.
- Đi thị trường, trực tiếp gặp gỡ, tư vấn và chăm sóc khách hàng, đảm bảo duy trì mối quan hệ tốt với đối tác.
- Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
- Báo cáo công việc và kết quả kinh doanh định kỳ cho quản lý.
Với Mức Lương 8 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam
Tại CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng + Thưởng hoa hồng theo doanh số
- Lương tháng thứ 13
- Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước.
- Thu nhập: Không giới hạn, dựa trên hiệu suất làm việc.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
- Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân trong sự nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG HƯNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
