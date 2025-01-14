Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 50 Triệu

Mức lương 8 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tìm kiếm, tư vấn và phát triển mối quan hệ với khách hàng.

- Lập kế hoạch kinh doanh và thực hiện các chiến lược bán hàng để đạt mục tiêu doanh số.

- Duy trì và chăm sóc khách hàng hiện tại, đồng thời mở rộng thị trường mới.

- Đi thị trường, trực tiếp gặp gỡ, tư vấn và chăm sóc khách hàng, đảm bảo duy trì mối quan hệ tốt với đối tác.

- Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

- Báo cáo công việc và kết quả kinh doanh định kỳ cho quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nam

Tại CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + Thưởng hoa hồng theo doanh số

- Lương tháng thứ 13

- Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước.

- Thu nhập: Không giới hạn, dựa trên hiệu suất làm việc.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

- Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân trong sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG HƯNG

