Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SATORI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 83 - 12 Triệu

Mô tả Công việc

- Mở rộng thị trường, tìm kiếm và bán sản phẩm đến khách hàng trong lĩnh vực phụ trách... ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với các siêu thị.

- Chăm sóc khách hàng và tìm kiếm khách hàng mới kênh MT nhằm duy trì, nâng cao mối quan hệ với khách hàng

- Kiểm tra, trưng bày, sắp xếp sản phẩm trên quầy kệ tủ của Siêu thị

- Hoàn thành mục tiêu doanh thu cá nhân đã được giao

- Xác nhận đơn hàng, kết hợp với Kế toán theo dõi và thu hồi công nợ của khách hàng

- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý