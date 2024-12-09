Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SATORI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 83 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SATORI
- Đà Nẵng:
- Đà Nẵng, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 83 - 12 Triệu
Mô tả Công việc
- Mở rộng thị trường, tìm kiếm và bán sản phẩm đến khách hàng trong lĩnh vực phụ trách... ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với các siêu thị.
- Chăm sóc khách hàng và tìm kiếm khách hàng mới kênh MT nhằm duy trì, nâng cao mối quan hệ với khách hàng
- Kiểm tra, trưng bày, sắp xếp sản phẩm trên quầy kệ tủ của Siêu thị
- Hoàn thành mục tiêu doanh thu cá nhân đã được giao
- Xác nhận đơn hàng, kết hợp với Kế toán theo dõi và thu hồi công nợ của khách hàng
- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 83 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp: trung cấp trở lên
- Kinh nghiệm từ 01 năm kinh nghiệm bán hàng trong ngành hàng kênh siêu thị.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực nước.
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng làm việc nhóm hoặc độc lập.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SATORI Thì Được Hưởng Những Gì
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SATORI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI