Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Kotosa Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Kotosa Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Công ty TNHH Kotosa Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Kotosa Việt Nam

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Số 10 Nguyễn Phục, phường Thọ Quang, Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thương mại, phân phối về nguyên liệu, hóa chất ngành: Dược, mỹ phẩm, thực phẩm, TACN, Sơn, dệt may, in ấn, gốm sứ....
Quản lý, chăm sóc nhóm khách hàng được giao tại thị trường miền Trung. Phát triển thị trường mới, tìm kiếm các khách hàng sản xuất mới mà công ty chưa bán theo các mặt hàng chiến lược của công ty Phối hợp với TP KD để triển khai các dự án mới và mặt hàng mới của NCC. Lập kế hoạch kinh doanh tháng, quý, năm và đánh giá cụ thể nhằm hoàn thành kế hoạch, mục tiêu của mình. Thu thập thông tin và đánh giá các đối thủ cạnh tranh. Phối hợp với đồng nghiệp KD khác trong công ty và cấp quản lý để hoàn thành kế hoạch KD của chi nhánh. Theo dõi đơn hàng và chịu trách nhiệm thu hồi công nợ. Thực hiện công việc khác của cấp quản lý giao.
Quản lý, chăm sóc nhóm khách hàng được giao tại thị trường miền Trung.
Phát triển thị trường mới, tìm kiếm các khách hàng sản xuất mới mà công ty chưa bán theo các mặt hàng chiến lược của công ty
Phối hợp với TP KD để triển khai các dự án mới và mặt hàng mới của NCC.
Lập kế hoạch kinh doanh tháng, quý, năm và đánh giá cụ thể nhằm hoàn thành kế hoạch, mục tiêu của mình.
Thu thập thông tin và đánh giá các đối thủ cạnh tranh.
Phối hợp với đồng nghiệp KD khác trong công ty và cấp quản lý để hoàn thành kế hoạch KD của chi nhánh.
Theo dõi đơn hàng và chịu trách nhiệm thu hồi công nợ.
Thực hiện công việc khác của cấp quản lý giao.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành Hóa, Dược hoặc các ngành kỹ thuật phù hợp với lĩnh vực Kiến Vương hoạt động .... Đam mê, yêu thích kinh doanh, Chủ động quản lý và hoạch định công việc để hoàn thành mục tiêu của mình Có ý thức phát triển, mở rộng lĩnh vực và ngành hàng Trung thực, cẩn thận, tinh thần kỷ luật tốt. Có tư duy kinh doanh và quản lý, Trung thực, nhạy bén, năng động, quyết đóan, Ưu tiên: Người đã có 02 năm kinh nghiệm bán hàng B2B trong ngành Dược phẩm, Thuốc Thú ý, TACN hoặc ngành hóa chất, ...
Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành Hóa, Dược hoặc các ngành kỹ thuật phù hợp với lĩnh vực Kiến Vương hoạt động ....
Hóa, Dược
Đam mê, yêu thích kinh doanh,
Chủ động quản lý và hoạch định công việc để hoàn thành mục tiêu của mình
Có ý thức phát triển, mở rộng lĩnh vực và ngành hàng
Trung thực, cẩn thận, tinh thần kỷ luật tốt.
Có tư duy kinh doanh và quản lý, Trung thực, nhạy bén, năng động, quyết đóan,
Ưu tiên: Người đã có 02 năm kinh nghiệm bán hàng B2B trong ngành Dược phẩm, Thuốc Thú ý, TACN hoặc ngành hóa chất, ...
Ưu tiên:

Tại Công ty TNHH Kotosa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực, thưởng theo quy định của công ty. Phụ cấp: Cơm trưa (có đầu bếp và nhà ăn riêng tại Công ty), Điện thoại, công tác phí, Thời gian làm việc: 5.5 ngày/tuần, phép năm: 12 ngày/năm. BHXH sau thử việc và BH 24/24; chế độ phúc lời khác đầy đủ: quà sinh nhật, ốm đau, hiếu – hỷ, phép năm, Du lịch, team building định kỳ hàng năm. Được hướng dẫn và đào tạo về công việc trong quá trình thử việc tại Công ty
Thu nhập thỏa thuận theo năng lực, thưởng theo quy định của công ty.
Phụ cấp: Cơm trưa (có đầu bếp và nhà ăn riêng tại Công ty), Điện thoại, công tác phí,
Thời gian làm việc: 5.5 ngày/tuần, phép năm: 12 ngày/năm.
BHXH sau thử việc và BH 24/24; chế độ phúc lời khác đầy đủ: quà sinh nhật, ốm đau, hiếu – hỷ, phép năm, Du lịch, team building định kỳ hàng năm.
Được hướng dẫn và đào tạo về công việc trong quá trình thử việc tại Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kotosa Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Kotosa Việt Nam

Công ty TNHH Kotosa Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 709 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

