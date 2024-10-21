Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị (Hapulico) làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 330 Nguyễn Văn Linh - Phường Thạc Giản - Q. Thanh Khê - TP Đà Nẵng, Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Phát triển thị trường chiếu sáng ngoài nhà (bao gồm làm việc với các chủ đầu tư, nhà thầu, khách hàng thực hiện các dự án chiếu sáng ngoài nhà)

Tư vấn, báo giá, thương thảo, ký hợp đồng và chăm sóc khách hàng.

Tìm hiểu, phân tích và báo cáo về thị trường chiếu sáng.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên ngành được đào tạo: Điện, điện chiếu sáng, kinh doanh

Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên

Trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản

Trình độ Tin học: Sử dung thành thạo office.

Kinh nghiệm làm việc: 1- 2 năm trong lĩnh vực kinh doanh

Kỹ năng: Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục và tinh thần phục vụ khách hàng tốt.

Ưu tiên khu vực Quận Long Biên, Gia Lâm, Bắc Ninh

Ưu tiên có hiểu biết về lĩnh vực điện, điện chiếu sáng, kinh doanh thiết bị điện, biết vẽ Autocad

Tại Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị (Hapulico) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo thỏa thuận: từ 7tr – 12 triệu đồng/ tháng.

Được thưởng lương tháng 13, lương bổ sung, thưởng các ngày Lễ, Tết trong năm.

Được nghỉ mát hàng năm.

Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo qui định của Nhà nước.

Được tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp phong phú của HAPULICO.

Cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị (Hapulico)

