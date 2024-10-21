Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị (Hapulico) làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị (Hapulico)
- Hà Nội: 330 Nguyễn Văn Linh
- Phường Thạc Giản
- Q. Thanh Khê
- TP Đà Nẵng, Thanh Khê
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Phát triển thị trường chiếu sáng ngoài nhà (bao gồm làm việc với các chủ đầu tư, nhà thầu, khách hàng thực hiện các dự án chiếu sáng ngoài nhà)
Tư vấn, báo giá, thương thảo, ký hợp đồng và chăm sóc khách hàng.
Tìm hiểu, phân tích và báo cáo về thị trường chiếu sáng.
Phát triển thị trường chiếu sáng ngoài nhà (bao gồm làm việc với các chủ đầu tư, nhà thầu, khách hàng thực hiện các dự án chiếu sáng ngoài nhà)
Tư vấn, báo giá, thương thảo, ký hợp đồng và chăm sóc khách hàng.
Tìm hiểu, phân tích và báo cáo về thị trường chiếu sáng.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chuyên ngành được đào tạo: Điện, điện chiếu sáng, kinh doanh
Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên
Trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản
Trình độ Tin học: Sử dung thành thạo office.
Kinh nghiệm làm việc: 1- 2 năm trong lĩnh vực kinh doanh
Kỹ năng: Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục và tinh thần phục vụ khách hàng tốt.
Ưu tiên khu vực Quận Long Biên, Gia Lâm, Bắc Ninh
Ưu tiên có hiểu biết về lĩnh vực điện, điện chiếu sáng, kinh doanh thiết bị điện, biết vẽ Autocad
Tại Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị (Hapulico) Thì Được Hưởng Những Gì
Lương theo thỏa thuận: từ 7tr – 12 triệu đồng/ tháng.
Được thưởng lương tháng 13, lương bổ sung, thưởng các ngày Lễ, Tết trong năm.
Được nghỉ mát hàng năm.
Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo qui định của Nhà nước.
Được tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp phong phú của HAPULICO.
Cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị (Hapulico)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI