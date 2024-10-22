Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LONG TRƯỜNG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 50 Dương Khuê, Phường Mỹ An, Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai hoạt động kinh doanh theo mục tiêu đưa ra Theo dõi, chăm sóc khách hàng và giải quyết các sự cố tại khách hàng đã ký hợp đồng Tìm hiểu nhu cầu và kết hợp cùng Dịch vụ tư vấn các giải pháp xử lý cho khách hàng Xây dựng kế hoạch doanh số và kế hoạch mở rộng mạng lưới khách hàng theo mục tiêu đưa ra Theo dõi và quản lý hợp đồng khách hàng: Hợp đồng tái ký, hợp đồng ký mới Theo dõi và lập ngân sách cho từng khách hàng và kiểm soát ngân sách trong quá trình thực hiện Quản lý công nợ khách hàng Các công việc khác sẽ trao đổi cụ thể khi PV

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức và kính nghiệm

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Kinh doanh, Kinh tế và các ngành liên quan. Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng kênh B2B, các sản phẩm công nghiệp, hoá chất công nghiệp. Cùng ngành nghề là 1 lợi thế

Kỹ năng

Sử dụng thành thạo vi tính, kỹ năng văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc kỹ năng bán hàng, giao tiếp, thương lượng tốt Kỹ năng thuyết trình Kỹ năng quản lý các mối quan hệ

Phẩm chất thái độ

Nhiệt huyết, năng nổ, trung thực, cầu tiến trong công việc Chịu được áp lực công việc Có tính cam kết, kỷ luật và tích cực

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LONG TRƯỜNG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Ngày nghỉ: 12 ngày Phụ cấp: đi lại, tiền ăn, xăng xe, nhà nghỉ khi đi công tác; Bảo hiểm: ngoài chế độ như luật định (BHXH, BHYT, BHTN), bảo hiểm tai nạn 24/7, khám sức khỏe định kỳ hàng năm; Phúc lợi: du lịch hàng năm, team builiding, sinh nhật, thăm hỏi hiếu/hỷ, ốm đau, thưởng 01/6, học sinh giỏi cho con CBNV, Thưởng 08/3, 20/10 và thưởng KPI, Tết theo hiệu quả kinh doanh; Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, môi trường mở; Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp và được cơ hội thử sức mình ở nhiều mảng; Thường xuyên được đào tạo chuyên môn, các khóa học nghiệp vụ nâng cao kỹ năng trong công việc; Phỏng vấn đi làm ngay nếu đạt yêu cầu; Cơ hội làm việc lâu dài, ổn định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LONG TRƯỜNG VŨ

