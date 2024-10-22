Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SKYPRO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 170 Nguyễn Đình Thi, Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Tư vấn và bán các sản phẩm du lịch (vé máy bay, tour du lịch, khách sạn, khu vui chơi,...) cho khách hàng và đối tác.

- Phát triển và duy trì mối quan hệ với các đại lý, khách hàng mới và hiện tại.

- Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng và mở rộng tệp khách hàng.

- Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau dịch vụ để tạo dựng niềm tin và sự hài lòng tuyệt đối

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đam mê kinh doanh, yêu thích du lịch, có khả năng làm việc dưới áp lực doanh số.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, nhiệt tình, có tinh thần học hỏi và cầu tiến.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch (không bắt buộc).

- Không có kinh nghiệm? Đừng lo! Chúng tôi sẽ đào tạo bạn từ A-Z.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SKYPRO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: 8 - 20 triệu+

- Cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp tại môi trường trẻ trung, năng động.

- Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, phúc lợi theo quy định của công ty.

- Tham gia các chương trình du lịch, nghỉ dưỡng hàng năm.

- Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng bán hàng, nghiệp vụ du lịch, kỹ năng mềm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SKYPRO

