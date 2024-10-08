Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Heesun Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Số 10 Nguyễn Phụ, phường Thọ Quang, Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Quản lý, chăm sóc nhóm khách hàng được giao tại thị trường miền Trung. Phát triển thị trường mới, tìm kiếm các khách hàng mới. Phối hợp với TP KD để triển khai các dự án mới và mặt hàng mới của NCC. Lập kế hoạch kinh doanh tháng, quý, năm và đánh giá cụ thể nhằm hoàn thành kế hoạch, mục tiêu của mình. Phối hợp với đồng nghiệp KD khác trong công ty và cấp quản lý để hoàn thành kế hoạch KD của chi nhánh. Theo dõi đơn hàng và chịu trách nhiệm thu hồi công nợ. Thực hiện công việc khác của cấp quản lý giao.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành Hóa, Dược hoặc các ngành kỹ thuật phù hợp với lĩnh vực Kiến Vương hoạt động .... Đam mê, yêu thích kinh doanh; Có ý thức phát triển, mở rộng lĩnh vực và ngành hàng Chủ động quản lý và hoạch định công việc để hoàn thành mục tiêu của mình Trung thực, cẩn thận, tinh thần kỷ luật tốt. Có tư duy kinh doanh và quản lý, Trung thực, nhạy bén, năng động, quyết đóan, Ưu tiên: Người có kinh nghiệm bán hàng B2B trong lĩnh vực Dược phẩm, TACN, Thuốc Thú y hoặc ngành hóa chất, ...

Tại Công ty cổ phần Heesun Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực, thưởng theo quy định của công ty. Phụ cấp: Cơm trưa (có đầu bếp và nhà ăn riêng tại Công ty), Điện thoại, công tác phí, Thời gian làm việc: 5.5 ngày/tuần, phép năm: 12 ngày/năm. BHXH sau thử việc và BH 24/24; chế độ phúc lời khác đầy đủ: quà sinh nhật, ốm đau, hiếu – hỷ, phép năm, Du lịch, team building định kỳ hàng năm. Được hướng dẫn và đào tạo về công việc trong quá trình thử việc tại Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Heesun Việt Nam

