Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI UNITED VISION làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 452 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lập phương án kinh doanh tùy theo từng đối tượng khách hàng cụ thể, tư vấn khách hàng về sản phẩm của Công Ty. Đàm phán giá cả, các điều khoản hợp đồng để lãnh đạo bộ phận trình Giám Đốc Điều Hành xem xét phê duyệt và ký kết. Theo dõi và đốc thúc khách hàng việc thanh toán theo hợp đồng đã ký kết, báo cáo cấp quản lý nếu phát sinh công nợ quá hạn. Cùng bộ phận kỹ thuật & thiết kế đến khảo sát mặt bằng thi công để đề xuất các dòng thiết bị phù hợp nhất, có trách nhiệm báo cáo lại khi thiết bị không phù hợp với mặt bằng thực tế. Theo dõi chặt chẽ chất lượng hàng hòa, chất lượng dịch vụ khi giao hàng, lắp đặt thiết bị và các vấn đề hậu mãi cho khách hàng. Cập nhật, quản lý thông tin khách hàng, đơn hàng trên phần mềm quản lý Công Ty BRAVO Nghiên cứu và hiểu rõ sản phẩm của công ty và các đối thủ cạnh tranh để tư vấn cho khách hàng. Tham gia đầy đủ các lớp đào tạo do công ty hoặc thương hiệu phân phối tổ chức, tập trung và ghị chép lại các thông tin cần thiết. Làm việc với Admin, QA, Chef Team và tìm hiểu kỷ thành phần sản phẩm, thông tin thiết bị để tư vấn tới Khách hàng một cách chính xác nhật. Phối hợp và hỗ trợ các bộ phận khác trong việc tổ chức hoặc tham gia sự kiện, quảng bá thương hiệu, lớp demo/training.. Nhận thông tin phản ánh từ khách hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng, kịp thời báo cáo cấp trên để biện pháp xử lý tốt nhất. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo phân công của sale manager.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh (B2B), ưu tiên trong ngành thực phẩm, đồ uống (F&B), cung cấp cấp thiết bị cho các ngành liên quan đến thực phẩm. Giao tiếp tiếng Anh cơ bản Ngoại hình ưa nhìn

YÊU CẦU KHÁC

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Kinh Tế, QTKD... để phù hợp với vị trí Sales Executive. Sử dụng thành thạo Ms Offices, Internet.... Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục. Kỹ năng thuyết trình. Tinh thần ham học hỏi, nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi. Có thể làm việc dưới áp lực cao. Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 6: từ 8-17h30, nghỉ trưa 1.5 tiếng, thứ 7 làm việc buổi sáng.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI UNITED VISION Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN và phúc lợi khác của công ty. Được tham gia khóa đào tạo chuyên nghiệp cùng công ty. Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thăng tiến theo năng lực. Tham gia hoạt động team building, du lịch hàng năm cùng công ty. Thu nhập (hoa hồng) trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI UNITED VISION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.