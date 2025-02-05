Tuyển Nhân viên kinh doanh NEW VIET DAIRY Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 145 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu doanh số do công ty đề ra

Xây dựng và phát triển mối quan hệ khách hàng tại thị trường được phân công

Thực hiện thông báo giá, chương trình khuyến mại tới khách hàng, lấy đơn hàng

Theo dõi đơn hàng và tiến độ giao hàng

Ghi nhận các khiếu nại của khách hàng(nếu có), đề xuất giải pháp và thực hiện hành động theo quy trình công ty

Thu thập thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh và lập sales forecast hàng tháng

Thực hiện các báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Giám sát

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Tốt nghiệp CĐ/ĐH

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vi trí tương đương trong lĩnh vực Horeca, FMCG,....

Kỹ năng giao tiếp tốt

Kỹ năng bán hàng, xử lý khiếu nại, phát sinh tốt

Cẩn thận, chịu khó, trung thực

Giao tiếp bằng tiếng Anh

Tại NEW VIET DAIRY Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9.00 triệu VND - 14.00 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NEW VIET DAIRY Pro Company

