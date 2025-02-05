Tuyển Nhân viên kinh doanh NEW VIET DAIRY Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại NEW VIET DAIRY Pro Company
- Hồ Chí Minh: 145 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 14 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu doanh số do công ty đề ra
Xây dựng và phát triển mối quan hệ khách hàng tại thị trường được phân công
Thực hiện thông báo giá, chương trình khuyến mại tới khách hàng, lấy đơn hàng
Theo dõi đơn hàng và tiến độ giao hàng
Ghi nhận các khiếu nại của khách hàng(nếu có), đề xuất giải pháp và thực hiện hành động theo quy trình công ty
Thu thập thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh và lập sales forecast hàng tháng
Thực hiện các báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Giám sát
Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ/ĐH
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vi trí tương đương trong lĩnh vực Horeca, FMCG,....
Kỹ năng giao tiếp tốt
Kỹ năng bán hàng, xử lý khiếu nại, phát sinh tốt
Cẩn thận, chịu khó, trung thực
Giao tiếp bằng tiếng Anh
Tại NEW VIET DAIRY Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
