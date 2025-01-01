Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI TỨ QUÝ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: thỏa thuận (được trao đổi trực tiếp khi đến phỏng vấn) Được hưởng một mức thu nhập xứng đáng với năng lực của bản thân. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở, sáng tạo. Được đào tạo kỹ năng mềm, cùng kiến thức chuyên môn. Được tham gia các hoạt động dã ngoại do công ty tổ chức hàng năm., Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Trung thực, thái độ và tư duy tích cực, vui vẻ hoà đồng.

Hoạt bát, biết cách triển khai công việc, yêu thích công việc bán hàng không ngại khó khăn.

Telesales cho khách hàng với mục tiêu tư vấn, giới thiệu cho khách hàng những sản phẩm mà khách hàng yêu cầu.

Thực hiện các công việc liên quan đến hợp đồng và thanh toán.

Duy trì hoạt động với các khách hàng cũ, tìm kiếm các khách hàng mới , khách hàng tiềm năng

Giải quyết các khiếu nại, phàn nàn theo yêu cầu và nguyện vọng của khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm công ty sẽ đào tạo (Có kinh nghiệm là một lợi thế)

Nam/Nữ (Tuổi từ 22 - 35) Trình độ trung cấp trở lên, không giới hạn ngành nghề.

Giọng nói chuẩn, có khả năng giao tiếp (lợi thế hơn nếu có ngoại ngữ)

Có khả năng làm việc nhóm và độc lập.

Nhiệt tình, năng động, nhạy bén.

Biết lắng nghe và tiếp thu những phản hồi từ khách hàng

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI TỨ QUÝ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI TỨ QUÝ

