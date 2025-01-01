Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI TỨ QUÝ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI TỨ QUÝ
- Hồ Chí Minh: thỏa thuận (được trao đổi trực tiếp khi đến phỏng vấn) Được hưởng một mức thu nhập xứng đáng với năng lực của bản thân. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở, sáng tạo. Được đào tạo kỹ năng mềm, cùng kiến thức chuyên môn. Được tham gia các hoạt động dã ngoại do công ty tổ chức hàng năm., Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Trung thực, thái độ và tư duy tích cực, vui vẻ hoà đồng.
Hoạt bát, biết cách triển khai công việc, yêu thích công việc bán hàng không ngại khó khăn.
Telesales cho khách hàng với mục tiêu tư vấn, giới thiệu cho khách hàng những sản phẩm mà khách hàng yêu cầu.
Thực hiện các công việc liên quan đến hợp đồng và thanh toán.
Duy trì hoạt động với các khách hàng cũ, tìm kiếm các khách hàng mới , khách hàng tiềm năng
Giải quyết các khiếu nại, phàn nàn theo yêu cầu và nguyện vọng của khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ (Tuổi từ 22 - 35) Trình độ trung cấp trở lên, không giới hạn ngành nghề.
Giọng nói chuẩn, có khả năng giao tiếp (lợi thế hơn nếu có ngoại ngữ)
Có khả năng làm việc nhóm và độc lập.
Nhiệt tình, năng động, nhạy bén.
Biết lắng nghe và tiếp thu những phản hồi từ khách hàng
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI TỨ QUÝ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI TỨ QUÝ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI