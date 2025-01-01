Tuyển Nhân viên kinh doanh Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc. Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp. Tham gia các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng. Chế độ bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ theo quy định pháp luật và chính sách công ty., Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp cận nhóm khách hàng doanh nghiệp (B2B) tiềm năng thông qua các kênh online, offline, các mối quan hệ cá nhân để tìm hiểu nhu cầu của doanh nghiệp.

Phát triển thị trường cho sản phẩm giáo dục.

Phát triển kinh doanh: Thiết lập và duy trì mối quan hệ lâu dài và thân thiết với khách hàng

Phát triển doanh số và mở rộng khách hàng

Tư vấn giới thiệu, báo giá về sản phẩm dịch vụ của công ty đến khách hàng

Soạn thảo hợp đồng kinh doanh/ mua bán sản phẩm, dịch vụ

Thuyết phục và đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng

Đại điện công ty tham gia các sự kiện, triển lãm (nếu có)

Tiếp nhận thông tin đơn hàng, phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai hướng dẫn, hỗ trợ sản phẩm đến với khách hàng đầy đủ, thanh quyết toán và thu hồi công nợ

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm bao gồm những hoạt động sự kiện, quảng bá

Đánh giá hiệu quả chiến lược bán hàng

Lập báo cáo bán hàng lên cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhiệt sales, máu chiến, đam mê.

Có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực sales B2B trong ngành giáo dục là một điểm cộng

Có kiến thức và kỹ năng trong việc xây dựng mối quan hệ khách hàng

Am hiểu về lĩnh vực, thị trường mà doanh nghiệp kinh doanh là một điểm cộng

Đam mê công việc kinh doanh

Tham vọng, nhiệt huyết, thích chinh phục thử thách

Giao tiếp tốt, khả năng xây dựng network cá nhân

Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh.

Ngoại hình ưa nhìn

Chịu được áp lực công việc

Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: Tới 3 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin