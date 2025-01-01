Tuyển Nhân viên kinh doanh Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp cận nhóm khách hàng doanh nghiệp (B2B) tiềm năng thông qua các kênh online, offline, các mối quan hệ cá nhân để tìm hiểu nhu cầu của doanh nghiệp.
Phát triển thị trường cho sản phẩm giáo dục.
Phát triển kinh doanh: Thiết lập và duy trì mối quan hệ lâu dài và thân thiết với khách hàng
Phát triển doanh số và mở rộng khách hàng
Tư vấn giới thiệu, báo giá về sản phẩm dịch vụ của công ty đến khách hàng
Soạn thảo hợp đồng kinh doanh/ mua bán sản phẩm, dịch vụ
Thuyết phục và đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng
Đại điện công ty tham gia các sự kiện, triển lãm (nếu có)
Tiếp nhận thông tin đơn hàng, phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai hướng dẫn, hỗ trợ sản phẩm đến với khách hàng đầy đủ, thanh quyết toán và thu hồi công nợ
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm bao gồm những hoạt động sự kiện, quảng bá
Đánh giá hiệu quả chiến lược bán hàng
Lập báo cáo bán hàng lên cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực sales B2B trong ngành giáo dục là một điểm cộng
Có kiến thức và kỹ năng trong việc xây dựng mối quan hệ khách hàng
Am hiểu về lĩnh vực, thị trường mà doanh nghiệp kinh doanh là một điểm cộng
Đam mê công việc kinh doanh
Tham vọng, nhiệt huyết, thích chinh phục thử thách
Giao tiếp tốt, khả năng xây dựng network cá nhân
Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh.
Ngoại hình ưa nhìn
Chịu được áp lực công việc
Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: Tới 3 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
